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https://sputniknews.com.tr/20221111/azerbaycan-ermenistani-lacin-koridorunu-askeri-amaclarla-kullanmakla-sucladi-1063336610.html
Azerbaycan, Ermenistan'ı Laçin koridorunu askeri amaçlarla kullanmakla suçladı
Azerbaycan, Ermenistan'ı Laçin koridorunu askeri amaçlarla kullanmakla suçladı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ‘Bakü'nün Laçin koridorunu kapatma niyetinde olduğu’ şeklindeki açıklamasının bölgede... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T19:13+0300
2022-11-11T19:13+0300
dünya
azerbaycan
laçin
laçin koridoru
ermenistan
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının söz konusu güzergahı yasadışı askeri faaliyetler için kullandığı ifade edildi.Açıklamada, “Ermenistan tarafı, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki iletişimin açılması sürecini uzatarak, üçlü bildirinin dokuzuncu maddesinde belirtilen yükümlülüğü ihlal ediyor” denildi.Azerbaycan'ın yeni bir Laçin yolu inşa ederek yükümlülüklerini açıkça yerine getirdiğine vurgu yapılan açıklamada, Paşinyan'ın açıklamalarının bölgedeki gerilimi artırmaya yönelik kasıtlı bir girişimden başka bir şey olmadığı kaydedildi.Açıklamada, üçlü bildirinin bir katılımcısı olarak Bakü'nün Laçin yolu boyunca vatandaşların, ulaşımın ve malların her iki yönde hareket güvenliğini garanti ettiğine dikkat çekilerek, güzergahın askeri amaçlarla kullanılmasına kesinlikle izin verilmediği vurgulandı.
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azerbaycan, laçin, laçin koridoru, ermenistan
azerbaycan, laçin, laçin koridoru, ermenistan

Azerbaycan, Ermenistan'ı Laçin koridorunu askeri amaçlarla kullanmakla suçladı

19:13 11.11.2022
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinDağlık Karabağ'ın Laçin koridorundaki Rus barış güçleri
Dağlık Karabağ'ın Laçin koridorundaki Rus barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© Sputnik / Maksim Blinov
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ‘Bakü'nün Laçin koridorunu kapatma niyetinde olduğu’ şeklindeki açıklamasının bölgede gerilimi kasten tırmandırmaya yönelik bir girişim olduğunu belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının söz konusu güzergahı yasadışı askeri faaliyetler için kullandığı ifade edildi.
Açıklamada, “Ermenistan tarafı, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki iletişimin açılması sürecini uzatarak, üçlü bildirinin dokuzuncu maddesinde belirtilen yükümlülüğü ihlal ediyor” denildi.
Azerbaycan'ın yeni bir Laçin yolu inşa ederek yükümlülüklerini açıkça yerine getirdiğine vurgu yapılan açıklamada, Paşinyan'ın açıklamalarının bölgedeki gerilimi artırmaya yönelik kasıtlı bir girişimden başka bir şey olmadığı kaydedildi.
Açıklamada, üçlü bildirinin bir katılımcısı olarak Bakü'nün Laçin yolu boyunca vatandaşların, ulaşımın ve malların her iki yönde hareket güvenliğini garanti ettiğine dikkat çekilerek, güzergahın askeri amaçlarla kullanılmasına kesinlikle izin verilmediği vurgulandı.
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