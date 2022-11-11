https://sputniknews.com.tr/20221111/azerbaycan-ermenistani-lacin-koridorunu-askeri-amaclarla-kullanmakla-sucladi-1063336610.html

Azerbaycan, Ermenistan'ı Laçin koridorunu askeri amaçlarla kullanmakla suçladı

Azerbaycan, Ermenistan'ı Laçin koridorunu askeri amaçlarla kullanmakla suçladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ‘Bakü'nün Laçin koridorunu kapatma niyetinde olduğu’ şeklindeki açıklamasının bölgede... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T19:13+0300

2022-11-11T19:13+0300

2022-11-11T19:13+0300

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laçin koridoru

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının söz konusu güzergahı yasadışı askeri faaliyetler için kullandığı ifade edildi.Açıklamada, “Ermenistan tarafı, Azerbaycan'ın batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki iletişimin açılması sürecini uzatarak, üçlü bildirinin dokuzuncu maddesinde belirtilen yükümlülüğü ihlal ediyor” denildi.Azerbaycan'ın yeni bir Laçin yolu inşa ederek yükümlülüklerini açıkça yerine getirdiğine vurgu yapılan açıklamada, Paşinyan'ın açıklamalarının bölgedeki gerilimi artırmaya yönelik kasıtlı bir girişimden başka bir şey olmadığı kaydedildi.Açıklamada, üçlü bildirinin bir katılımcısı olarak Bakü'nün Laçin yolu boyunca vatandaşların, ulaşımın ve malların her iki yönde hareket güvenliğini garanti ettiğine dikkat çekilerek, güzergahın askeri amaçlarla kullanılmasına kesinlikle izin verilmediği vurgulandı.

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