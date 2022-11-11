Avukat Meriç Eyüpoğlu: Prof. Fincancı için iddianame var ama mahkeme yok

"Bu sadece hukuki bir öngörü değil Şebnem hocanın da paylaştığı bir öngörüydü. Aynı öngörünün bir devamı olarak hangi itirazı yaparsak yapalım, ne kadar haklı olursak olalım bu tutuklamaya itirazdan sonuç alamayacağımızı öngörüyorduk. Sürpriz olmadı. İddianamenin çabuk çıkmasını bekliyorduk çünkü savcı tutuklanma talepli yazıyı gönderirken hazırlık yapmıştı ve aslında orada iddianame ortaya çıkmıştı. Dün itibariyle iddianame hazırlandı ve tutuklamaya sevk yazısının aynısı olarak iddianamemiz var artık. Mahkeme yetki ile ilgili tereddüt yaşadığını söyleyerek ilgili savcıya başvurdu. Dolayısıyla şu an iddianame var ama mahkeme yok. İstanbul mu yoksa Ankara mı tartışması sürüyor. Dosya Ankara’dan İstanbul’a gelecekmiş gibi görünüyor çünkü mahkeme bu konuda bir karar vermiş olmasa yetkiyle ilgili mütalaayı savcılığa sormazdı. Ankara’da iddianame kabul edilseydi duruşma günü verilecekti ama dosyanın İstanbul’a gelmesi demek bir yolculuğa başlamak demek ve aynı zamanda bir kötü senaryo da İstanbul’daki mahkemenin de yetkili olmadığına karar verilmesi. Bu durumda Ankara ve İstanbul’un yetkisiz olduğu düşünülürse dosya Yargıtay’a gidiyor ve bu da süreci uzatacak bir diğer durum. İddianame çabuk çıktı ama süreç bu şekilde uzatılabilir."