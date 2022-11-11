https://sputniknews.com.tr/20221111/ataturkun-tarihsel-onemi-neydi-1063341079.html

Atatürk'ün tarihsel önemi neydi?

Atatürk'ün tarihsel önemi neydi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, 'Atatürkçülük' kavramının yeniden gündeme gelmesini sağladı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T22:55+0300

2022-11-11T22:55+0300

2022-11-11T22:55+0300

yolcu yolunda gerek

atatürk

mustafa kemal atatürk

10 kasım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063340743_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_865db028f3908166d24ac524e2ed98da.jpg

10.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek 10.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, yine 'Atatürkçülük' tartışmalarının gündeme getirdi. Atatürkçülük adı altında yapılan eylemlerden nerelere varıldı, "Ben Atatürkçü değilim" diyen Atatürkçü kimdi? Cumhuriyet hangi ilkelerle kuruldu? Mustafa Kemal Atatürk nasıl bir fikir insanıydı?10 Kasım'ın 84. yıl dönümünde Atatürk'ü ve Atatürkçülük kavramını dinleyicileriyle birlikte ele aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, аудио