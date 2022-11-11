https://sputniknews.com.tr/20221111/ataturkun-tarihsel-onemi-neydi-1063341079.html
Atatürk'ün tarihsel önemi neydi?
Atatürk'ün tarihsel önemi neydi?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, 'Atatürkçülük' kavramının yeniden gündeme gelmesini sağladı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T22:55+0300
2022-11-11T22:55+0300
2022-11-11T22:55+0300
yolcu yolunda gerek
atatürk
mustafa kemal atatürk
10 kasım
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10.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
10.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, yine 'Atatürkçülük' tartışmalarının gündeme getirdi. Atatürkçülük adı altında yapılan eylemlerden nerelere varıldı, "Ben Atatürkçü değilim" diyen Atatürkçü kimdi? Cumhuriyet hangi ilkelerle kuruldu? Mustafa Kemal Atatürk nasıl bir fikir insanıydı?10 Kasım'ın 84. yıl dönümünde Atatürk'ü ve Atatürkçülük kavramını dinleyicileriyle birlikte ele aldı.
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Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, аудио
atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, аудио
Atatürk'ün tarihsel önemi neydi?
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, 'Atatürkçülük' kavramının yeniden gündeme gelmesini sağladı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, yine 'Atatürkçülük' tartışmalarının gündeme getirdi.
Atatürkçülük adı altında yapılan eylemlerden nerelere varıldı, "Ben Atatürkçü değilim" diyen Atatürkçü kimdi? Cumhuriyet hangi ilkelerle kuruldu? Mustafa Kemal Atatürk nasıl bir fikir insanıydı?
10 Kasım'ın 84. yıl dönümünde Atatürk'ü ve Atatürkçülük kavramını dinleyicileriyle birlikte ele aldı.