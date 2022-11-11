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Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221111/ataturkun-tarihsel-onemi-neydi-1063341079.html
Atatürk'ün tarihsel önemi neydi?
Atatürk'ün tarihsel önemi neydi?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, 'Atatürkçülük' kavramının yeniden gündeme gelmesini sağladı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T22:55+0300
2022-11-11T22:55+0300
yolcu yolunda gerek
atatürk
mustafa kemal atatürk
10 kasım
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10.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
10.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, yine 'Atatürkçülük' tartışmalarının gündeme getirdi. Atatürkçülük adı altında yapılan eylemlerden nerelere varıldı, "Ben Atatürkçü değilim" diyen Atatürkçü kimdi? Cumhuriyet hangi ilkelerle kuruldu? Mustafa Kemal Atatürk nasıl bir fikir insanıydı?10 Kasım'ın 84. yıl dönümünde Atatürk'ü ve Atatürkçülük kavramını dinleyicileriyle birlikte ele aldı.
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Enver Aysever
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atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, аудио
atatürk, mustafa kemal atatürk, 10 kasım, аудио

Atatürk'ün tarihsel önemi neydi?

22:55 11.11.2022
YOLCU YOLUNDA GEREK
10.11.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, 'Atatürkçülük' kavramının yeniden gündeme gelmesini sağladı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, yine 'Atatürkçülük' tartışmalarının gündeme getirdi.
Atatürkçülük adı altında yapılan eylemlerden nerelere varıldı, "Ben Atatürkçü değilim" diyen Atatürkçü kimdi? Cumhuriyet hangi ilkelerle kuruldu? Mustafa Kemal Atatürk nasıl bir fikir insanıydı?
10 Kasım'ın 84. yıl dönümünde Atatürk'ü ve Atatürkçülük kavramını dinleyicileriyle birlikte ele aldı.
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