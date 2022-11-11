https://sputniknews.com.tr/20221111/arkadaslik-kurmak-istedigini-soyleyerek-telefondan-tacizde-bulunan-kisiye-indirimsiz-hapis-cezasi-1063319694.html
Arkadaşlık kurmak istediğini söyleyerek telefondan tacizde bulunan kişiye indirimsiz hapis cezası
Arkadaşlık kurmak istediğini söyleyerek telefondan tacizde bulunan kişiye indirimsiz hapis cezası
İzmir'de, güvenlik görevlisi Özge T.'yi, cep telefonundan arayıp, mesaj atarak arkadaşlık kurmak için birçok kez taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Hasan Ali... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T11:43+0300
2022-11-11T11:43+0300
2022-11-11T11:43+0300
yaşam
izmir
telefon
taciz
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İzmir'de Özge T.'nin (31) cep telefonuna, 14 Ekim 2020'de arama geldi. Tanımadığı numaradan aranan Özge T. ile arkadaşlık kurmak istediğini söyleyen kişi, tacizini sürdürdü.DHA'da yer alan habere göre hem mesaj atan hem de arama yapan kişi, Özge T.'nin "Numaramı kimden aldın?" sorusu üzerine evli Mehmet Fatih B.'nin (30) ismini verdi. Telefonla sürekli rahatsız edilen Özge T., polise giderek şikayetçi oldu.Polis, hat sahibinin evli Hasan Ali T. (34) olduğunu belirledi. Soruşturma sonrası Hasan Ali T. ile Mehmet Fatih B. hakkında İzmir 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.2 yıl 4 aya kadar hapsi istendiİddianamede, her 2 sanık için 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma ve ele geçirme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.Sanık Hasan Ali T. hakkında ayrıca 'huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon etme, gürültü yapma ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Davanın 21 Ekim'deki 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sanıklardan Mehmet Fatih B. 2 yıl, Hasan Ali T. ise 2 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında takdir indirimi de yapılmadı. Sanıklar için verilen karar, avukatlarca istinaf mahkemesine taşındı.
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izmir, telefon, taciz
Arkadaşlık kurmak istediğini söyleyerek telefondan tacizde bulunan kişiye indirimsiz hapis cezası
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İzmir'de, güvenlik görevlisi Özge T.'yi, cep telefonundan arayıp, mesaj atarak arkadaşlık kurmak için birçok kez taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Hasan Ali T.'ye 2 yıl 3 ay, kadının numarasını verdiği ileri sürülen Mehmet Fatih B.'ye ise 2 yıl hapis cezası verildi. Hakim, sanıkların cezalarında takdir indirimi de yapmadı
İzmir'de Özge T.'nin (31) cep telefonuna, 14 Ekim 2020'de arama geldi. Tanımadığı numaradan aranan Özge T. ile arkadaşlık kurmak istediğini söyleyen kişi, tacizini sürdürdü.
DHA'da yer alan habere göre hem mesaj atan hem de arama yapan kişi, Özge T.'nin "Numaramı kimden aldın?" sorusu üzerine evli Mehmet Fatih B.'nin (30) ismini verdi. Telefonla sürekli rahatsız edilen Özge T., polise giderek şikayetçi oldu.
Polis, hat sahibinin evli Hasan Ali T. (34) olduğunu belirledi. Soruşturma sonrası Hasan Ali T. ile Mehmet Fatih B. hakkında İzmir 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
İddianamede, her 2 sanık için 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına verme, yayma ve ele geçirme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
Sanık Hasan Ali T. hakkında ayrıca 'huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon etme, gürültü yapma ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Davanın 21 Ekim'deki 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Sanıklardan Mehmet Fatih B. 2 yıl, Hasan Ali T. ise 2 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında takdir indirimi de yapılmadı. Sanıklar için verilen karar, avukatlarca istinaf mahkemesine taşındı.