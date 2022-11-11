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https://sputniknews.com.tr/20221111/almanyada-kristal-gecenin-yildonumunde-kendinizi-simartin-diye-bildirim-gonderen-kfcden-ozur-1063318266.html
Almanya'da 'Kristal Gece'nin yıldönümünde kendinizi şımartın' diye bildirim gönderen KFC'den özür
Almanya'da 'Kristal Gece'nin yıldönümünde kendinizi şımartın' diye bildirim gönderen KFC'den özür
Kentucky Fried Chicken'ın (KFC) Almanya kolu, müşterilerini, Nazilerin Yahudi pogromu niteliğindeki Kristal Gece'nin (Kristallnacht) yıldönümünde çıtır... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T10:51+0300
2022-11-11T11:00+0300
dünya
kristal gece
almanya
nazi
yahudi
kfc
bildirim
özür
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Almanya'da Nazilerin Yahudi soykırımının başlangıcı olarak kabul edilen 9-10 Kasım 1938'deki Kristallnacht (Kristal Gece) ya da Reichspogromnacht'ın (Üçüncü Reich'ın Progrom Gecesi) 84. yıldönümünde KFC müşterileri telefonlarına gelen anlık bildirim karşısında hayrete düştü. Zira bildirimde "Reichspogromnacht Anması. Çıtır tavuğunuz üzerine daha yumuşak peynirle kendinizi şımartın. Şimdi KFCheese'de!” yazıyordu.Kısa süre sonra bir bildirim daha göndererek 'hata yaptığını' belirten KFC, "Çok özür dileriz, iç süreçlerimizi bu hatanın tekrar etmemesi için gözden geçireceğiz. Lütfen bu hatayı mazur görün" dedi.Ama bu arada önceki bildirimin ekran görüntüleri alınmış, sosyal medyada paylaşılmış ve öfkeyle karşılanmıştı. Koyu İsrail yanlısı Uluslararası Hukuk Forumu'nun başkanı Arsen Ostrovsky, "Tamamen dilim tutuldu ve iğreniyorum" diye tweetledi.ABD'li Yahudilerin örgütü İftira ve İnkârla Mücadele Birliği'nin (ADL) Avrupa işlerinden sorumlu direktör yardımcısı Dalia Grinfeld, ekran görüntüsünü "KFC Almanya, utan" yazısıyla paylaştı.Britanya Yahudileri Cemiyeti Halkla İlişkiler Müdürü Daniel Sugarman, 'kesinlikle iğrenç' tepkisini gösterdi. İnfial üzerine açıklama yapan KFC Almanya, 'sistemlerinde özel günlerde otomatik mesaj göndermek üzere takvime bağlanan botlar dolayısıyla böyle bir bildirimin yanlışlıkla yollandığı' izahatını getirdi. 'Günün tarihi öneminin ciddiyetini anladıklarını' belirterek 'derin üzüntülerini' bir kez daha dile getiren KFC Almanya, 'plansız, düşüncesiz ve kabul edilemez' diye nitelediği mesajın neden gönderildiğine ilişkin başlatılan inceleme sonuçlanana dek uygulama içi iletişimlerin durdurulduğunu duyurdu.Almanya genelinde binlerce Yahudi'nin evleriyle işyerlerinin, yüzlerce Yahudi sinagogu, okulu, hastanesinin yakılıp yıkıldığı ve 90'dan fazla Yahudi'nin öldürüldüğü pogroma, sokakların tümüyle kırık cam parçalarıyla kaplanması nedeniyle Kristal Gece deniliyor.
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kristal gece, almanya, nazi, yahudi, kfc, bildirim, özür
kristal gece, almanya, nazi, yahudi, kfc, bildirim, özür

Almanya'da 'Kristal Gece'nin yıldönümünde kendinizi şımartın' diye bildirim gönderen KFC'den özür

10:51 11.11.2022 (güncellendi: 11:00 11.11.2022)
© AP Photo9-10 Kasım tarihlerinde yaşanan “Kristal Gece”, 1938
9-10 Kasım tarihlerinde yaşanan “Kristal Gece”, 1938 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AP Photo
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Kentucky Fried Chicken'ın (KFC) Almanya kolu, müşterilerini, Nazilerin Yahudi pogromu niteliğindeki Kristal Gece'nin (Kristallnacht) yıldönümünde çıtır tavuklarını peynire banarak kendilerini ödüllendirmeye çağıran bildirim gönderdi. Otomatik bildirimin infial yaratması üzerine ABD merkezli fast food restoran zincirinden özür açıklaması geldi.
Almanya'da Nazilerin Yahudi soykırımının başlangıcı olarak kabul edilen 9-10 Kasım 1938'deki Kristallnacht (Kristal Gece) ya da Reichspogromnacht'ın (Üçüncü Reich'ın Progrom Gecesi) 84. yıldönümünde KFC müşterileri telefonlarına gelen anlık bildirim karşısında hayrete düştü. Zira bildirimde "Reichspogromnacht Anması. Çıtır tavuğunuz üzerine daha yumuşak peynirle kendinizi şımartın. Şimdi KFCheese'de!” yazıyordu.
Kısa süre sonra bir bildirim daha göndererek 'hata yaptığını' belirten KFC, "Çok özür dileriz, iç süreçlerimizi bu hatanın tekrar etmemesi için gözden geçireceğiz. Lütfen bu hatayı mazur görün" dedi.
Ama bu arada önceki bildirimin ekran görüntüleri alınmış, sosyal medyada paylaşılmış ve öfkeyle karşılanmıştı.
Koyu İsrail yanlısı Uluslararası Hukuk Forumu'nun başkanı Arsen Ostrovsky, "Tamamen dilim tutuldu ve iğreniyorum" diye tweetledi.
ABD'li Yahudilerin örgütü İftira ve İnkârla Mücadele Birliği'nin (ADL) Avrupa işlerinden sorumlu direktör yardımcısı Dalia Grinfeld, ekran görüntüsünü "KFC Almanya, utan" yazısıyla paylaştı.
Britanya Yahudileri Cemiyeti Halkla İlişkiler Müdürü Daniel Sugarman, 'kesinlikle iğrenç' tepkisini gösterdi.
İnfial üzerine açıklama yapan KFC Almanya, 'sistemlerinde özel günlerde otomatik mesaj göndermek üzere takvime bağlanan botlar dolayısıyla böyle bir bildirimin yanlışlıkla yollandığı' izahatını getirdi.
'Günün tarihi öneminin ciddiyetini anladıklarını' belirterek 'derin üzüntülerini' bir kez daha dile getiren KFC Almanya, 'plansız, düşüncesiz ve kabul edilemez' diye nitelediği mesajın neden gönderildiğine ilişkin başlatılan inceleme sonuçlanana dek uygulama içi iletişimlerin durdurulduğunu duyurdu.
Almanya genelinde binlerce Yahudi'nin evleriyle işyerlerinin, yüzlerce Yahudi sinagogu, okulu, hastanesinin yakılıp yıkıldığı ve 90'dan fazla Yahudi'nin öldürüldüğü pogroma, sokakların tümüyle kırık cam parçalarıyla kaplanması nedeniyle Kristal Gece deniliyor.
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