https://sputniknews.com.tr/20221111/ak-partili-turan-imamoglunun-dansina-elestirilmedi-tepkisi-bu-densizlige-isyanim-var-1063341944.html

AK Partili Turan, İmamoğlu'nun dansına 'eleştirilmedi' tepkisi: Bu densizliğe isyanım var

AK Partili Turan, İmamoğlu'nun dansına 'eleştirilmedi' tepkisi: Bu densizliğe isyanım var

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 10 Kasım'da dans eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, " 10 Kasım'da eşiyle dans eden bir belediye başkanını hiçbir... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-11T23:51+0300

2022-11-11T23:51+0300

2022-11-11T23:51+0300

türkiye

bülent turan

ekrem imamoğlu

ak parti

10 kasım

dilek imamoğlu

dans

ulf kristersson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063341772_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_318c28387d72e1a5355c4fa9c3cad61d.jpg

AK PAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Merkezi açılışı ve Spor Bilimleri Fakültesi binası temel atma törenlerine katıldı.Hizmete açılan tüp bebek merkezinin açılışında konuşan Turan, merkezin Çanakkale ile Edremit Körfezi bölgesindeki tek merkez olacağını, çocuk hayali kuran aileler için bunun çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.Ardından ÇOMÜ'nün Dardanos Yerleşkesi'nde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi binası temel atma töreni gerçekleştirildi.Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla dün çeşitli anma programları düzenlendiğini söyledi.İmamoğlu'na eleştiriAtatürk'ün anıldığı günde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Kongre Merkezinde eşiyle beraber dans etmeyi ve eğlenmeyi tercih ettiğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:"Dün üzülerek gördük. Bir büyükşehrimizin belediye başkanı maalesef yas günü olan, matem günü olan, siyahları giyindiğimiz özel bir gün olan 10 Kasım’da eşiyle dans etmeyi, müzik içerisinde eğlence yapmayı adeta görev bilerek bir adım attı. Söylemeden geçemeyeceğim. Bu dansı o değil de ben yapsaydım, bu dansı o değil de bir AK Partili belediye başkanı yapsaydı, polemik mi istersiniz, manşetler mi istersiniz?Günlerce Türkiye bunlara boğulurdu. Ama 10 Kasım'da eşiyle dans eden bir belediye başkanını hiçbir basın kuruluşu eleştirmedi. Buna isyanım var. Bu münasebetsizliğe, bu densizliğe isyanım var. O yüzden diyorum ki, Atatürkçülük 10 Kasım’da dans ederek değil, onun emanetine göğüsleyerek, omuzlayarak, cumhuriyetimizi ayağa kaldırarak olur."Turan ve beraberindekiler daha sonra Çanakkale'nin 2040 yılına kadar içme suyu sorununu çözülmesini sağlayacak olan, Çanakkale 2. Etap İçme Suyu Arıtma Tesisi belediye devir törenine katıldı.Artıma tesisi devir töreniDSİ 252. Şube Müdürü Murat Güldoğan törende, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a tesisin devir teslimini gerçekleştirdi.Başkan Gökhan, imza töreninde yaptığı konuşmada, tesiste arıtılacak suyun şişelenmiş sulardan daha üst seviyede kaliteye sahip olacağını söyledi.Kentte günlük 48 bin metreküp kapasiteli bir tesisten 100 bin metreküp bir arıtma tesisine geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gökhan, "Bunlar Çanakkale’nin geleceğiyle ilgili çok önemli yatırımlar, çok önemli bir girişim. Artık kentlerin nüfusu artıyor, bugünden yarını planlamak bizlerin görevi" diye konuştu.Bülent Turan ise AK Parti hükümetleri olarak parti ayrımı yapmaksızın yatırım yapmaya devam ettiklerini hatırlattı.Bunun en büyük ve en son örneğinin Çanakkale'deki arıtma tesisi olduğuna işaret eden Turan, bu tesis ile kentin içme suyu sorununun 2040 yılına kadar çözüldüğünü belirtti.'Türkiye’nin talebi doğrultusunda İsveç’te anayasa değişikliği çalışması gündemde'Konuşmasında, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Bülent Turan, şöyle devam etti:Törenlere, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ilçe ve belde belediye başkanları ile davetliler katıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bülent turan, ekrem imamoğlu, ak parti, 10 kasım, dilek imamoğlu, dans, ulf kristersson