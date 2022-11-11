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Abdulkadir Selvi: İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor, seçilemeyeceğini düşünüyor
Abdulkadir Selvi: İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor, seçilemeyeceğini düşünüyor
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısına 6'lı masadan çıkması beklenen aday konusunu taşıdı. Selvi, "Bu arada Kılıçdaroğlu’na üzüleceği... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
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politika
türkiye
iyi parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
abdulkadir selvi
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Abdulkadir Selvi, 11 Kasım 2022 tarihli ve 'Akşener ile Kılıçdaroğlu yarışır mı' başlıklı yazısında 6'lı masayı ele aldı.Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:
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türkiye, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, abdulkadir selvi
türkiye, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, abdulkadir selvi

Abdulkadir Selvi: İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor, seçilemeyeceğini düşünüyor

09:47 11.11.2022
© CHp/ALP EREN KAYA Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşması'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
 Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli buluşması'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© CHp/ALP EREN KAYA
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısına 6'lı masadan çıkması beklenen aday konusunu taşıdı. Selvi, "Bu arada Kılıçdaroğlu’na üzüleceği bir haberim olacak. İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor. Çünkü seçilemeyeceğini düşünüyor" dedi.
Abdulkadir Selvi, 11 Kasım 2022 tarihli ve 'Akşener ile Kılıçdaroğlu yarışır mı' başlıklı yazısında 6'lı masayı ele aldı.
Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:
"6’lı masa önemli toplantılarından birini 14 Kasım Pazartesi günü yapacak. Gündemlerinde dört başlık var. 1- Meral Akşener, başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğini masaya getirecek. Ortak bir karar alınmasını isteyecek. 2- Akşener’in Hüseyin Baş önerisi gündeme gelecek. 3- Ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusu. 4- Geçiş dönemi stratejisi.
Hüseyin Baş konusunda Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu ile Meral Akşener arasında bir gerilim yaşanabilir. Çünkü DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, Hüseyin Baş’a sıcak bakmıyor. Hüseyin Baş masaya kabul edilmezse Akşener ilk mağlubiyetini yaşayabilir.
Bu toplantıda ortak cumhurbaşkanı adaylığının gündeme gelmeyeceğini söyleyebilirim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu açısından şartlar oluşmuş değil. Ortak aday konusu seçim takvimi başlayınca masaya gelecek.
Bu arada Kılıçdaroğlu’na üzüleceği bir haberim olacak. İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor. Çünkü seçilemeyeceğini düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adaylığında ısrar ederse ibre çoklu adaya dönebilir. İYİ Partililerin gönlünde Meral Akşener ya da Mansur Yavaş yatıyor. Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa edip aday olmasına pek ihtimal verilmiyor. Mansur Yavaş cesur bulunmuyor. Bu durumda geriye Akşener’in adaylığı kalıyor. Meral Hanım “Başbakanlığa talibim” diyerek kendisini bağlamıştı.
Akşener’in 14 Kasım’da masaya İYİ Parti il başkanlarının imzalı desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olarak gideceği yönündeki haberler doğru değil. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, “Ne böyle bir düşüncemiz ne de bu yönde bir çalışmamız var” dedi. Yalanladı. Ama imza işi yarım saatlik bir iştir. Önemli olan irade.
Alttan topla üstten topla, İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na destek çıkmıyor. Ama Kılıçdaroğlu adaylıkta kararlı. Kılıçdaroğlu CHP’nin adayı olarak çıkarsa Akşener yeminini bozup aday olur mu? CHP ve HDP’nin desteklediği Kılıçdaroğlu ile Akşener’in mücadelesine tanık olur muyuz? Neden olmasın?"
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