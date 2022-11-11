Abdulkadir Selvi: İYİ Parti Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor, seçilemeyeceğini düşünüyor

"6’lı masa önemli toplantılarından birini 14 Kasım Pazartesi günü yapacak. Gündemlerinde dört başlık var. 1- Meral Akşener, başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğini masaya getirecek. Ortak bir karar alınmasını isteyecek. 2- Akşener’in Hüseyin Baş önerisi gündeme gelecek. 3- Ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusu. 4- Geçiş dönemi stratejisi. "6’lı masa önemli toplantılarından birini 14 Kasım Pazartesi günü yapacak. Gündemlerinde dört başlık var. 1- Meral Akşener, başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğini masaya getirecek. Ortak bir karar alınmasını isteyecek. 2- Akşener’in Hüseyin Baş önerisi gündeme gelecek. 3- Ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusu. 4- Geçiş dönemi stratejisi.

Hüseyin Baş konusunda Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu ile Meral Akşener arasında bir gerilim yaşanabilir. Çünkü DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, Hüseyin Baş’a sıcak bakmıyor. Hüseyin Baş masaya kabul edilmezse Akşener ilk mağlubiyetini yaşayabilir. Hüseyin Baş konusunda Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu ile Meral Akşener arasında bir gerilim yaşanabilir. Çünkü DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, Hüseyin Baş’a sıcak bakmıyor.

Bu toplantıda ortak cumhurbaşkanı adaylığının gündeme gelmeyeceğini söyleyebilirim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu açısından şartlar oluşmuş değil. Ortak aday konusu seçim takvimi başlayınca masaya gelecek. Bu toplantıda ortak cumhurbaşkanı adaylığının gündeme gelmeyeceğini söyleyebilirim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu açısından şartlar oluşmuş değil. Ortak aday konusu seçim takvimi başlayınca masaya gelecek.

Bu arada Kılıçdaroğlu’na üzüleceği bir haberim olacak. İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına sıcak bakmıyor. Çünkü seçilemeyeceğini düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adaylığında ısrar ederse ibre çoklu adaya dönebilir. İYİ Partililerin gönlünde Meral Akşener ya da Mansur Yavaş yatıyor. Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa edip aday olmasına pek ihtimal verilmiyor. Mansur Yavaş cesur bulunmuyor. Bu durumda geriye Akşener’in adaylığı kalıyor. Meral Hanım “Başbakanlığa talibim” diyerek kendisini bağlamıştı. Bu arada Kılıçdaroğlu’na üzüleceği bir haberim olacak.Kemal Kılıçdaroğlu, ortak cumhurbaşkanı adaylığında ısrar ederse ibre çoklu adaya dönebilir. İYİ Partililerin gönlünde Meral Akşener ya da Mansur Yavaş yatıyor. Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa edip aday olmasına pek ihtimal verilmiyor. Mansur Yavaş cesur bulunmuyor. Bu durumda geriye Akşener’in adaylığı kalıyor. Meral Hanım “Başbakanlığa talibim” diyerek kendisini bağlamıştı.

Akşener’in 14 Kasım’da masaya İYİ Parti il başkanlarının imzalı desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olarak gideceği yönündeki haberler doğru değil. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, “Ne böyle bir düşüncemiz ne de bu yönde bir çalışmamız var” dedi. Yalanladı. Ama imza işi yarım saatlik bir iştir. Önemli olan irade. Akşener’in 14 Kasım’da masaya İYİ Parti il başkanlarının imzalı desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olarak gideceği yönündeki haberler doğru değil. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, “Ne böyle bir düşüncemiz ne de bu yönde bir çalışmamız var” dedi. Yalanladı. Ama imza işi yarım saatlik bir iştir. Önemli olan irade.