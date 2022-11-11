5. İstanbul Komedi Festivali başladı

© AA Bunun bütün şehre yayılan bir festival olmasını hedeflediklerini belirten Bekçe, "Çok moralli ve neşeli bir festivalimiz var. Hava da o kadar güzel ki böyle güzel bir günde neşe saçan enerjimizle umarım bu mutluluğumuzu şehre yayacağız. Umarım kahkahalarımız hiç dinmez" diye konuştu.