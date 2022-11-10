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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/vucic-sirbistan-rusyaya-yonelik-yaptirimlara-ancak-demoklesin-kilici-altinda-destek-verebilir-1063306510.html
Vucic: Sırbistan, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ancak ‘Demokles'in kılıcı’ altında destek verebilir
Vucic: Sırbistan, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ancak ‘Demokles'in kılıcı’ altında destek verebilir
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Sırp makamlarının Rusya'ya yönelik... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T21:58+0300
2022-11-10T21:58+0300
ukrayna krizi
aleksandr vucic
sırbistan
rusya
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Sırp lider, Belgrad'ın politikasının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklerken Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayı reddetmek olduğunu vurgulayarak, bu nedenle modern Sırp tarihinin en ağır baskısıyla karşı karşıya olduklarını kaydetti.Sırbistan’ın toprak bütünlüğünü savunanlara karşı yaptırım uygulamayacaklarını dile getiren Vucic, “2015 yılında bizi savunanlara (Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde İngiltere'nin Srebrenitsa'daki soykırımla ilgili tasarıya ilişkin vetosu) ve ülkemizin toprak bütünlüğünü koruma konusunda bize yardım edenlere yönelik bir yaptırım politikası izlemiyoruz” ifadelerini kullandı.Vucic, “Bu bizim politikamız. Bundan ancak başımızın üzerinde ‘Demokles’in kılıcı’ sallandırılırsa vazgeçebiliriz” diyerek, şimdilik böyle bir tehdit görmediğini, yaptırımlar konusundaki tutumunu değiştirmek zorunda kalırsa, bunu vatandaşlarına bizzat bildireceğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20220404/vucic-sirbistan-rusya-ile-dostane-iliskileri-korumak-icin-caba-gosterecek-1055287787.html
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aleksandr vucic, sırbistan, rusya, ab
aleksandr vucic, sırbistan, rusya, ab

Vucic: Sırbistan, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ancak ‘Demokles'in kılıcı’ altında destek verebilir

21:58 10.11.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Sırp makamlarının Rusya'ya yönelik yaptırımlara ancak ‘başlarının üzerinde Demokles'in Kılıcı sallandırılırsa’ destek verebileceklerini söyledi.
Sırp lider, Belgrad'ın politikasının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklerken Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayı reddetmek olduğunu vurgulayarak, bu nedenle modern Sırp tarihinin en ağır baskısıyla karşı karşıya olduklarını kaydetti.
Sırbistan’ın toprak bütünlüğünü savunanlara karşı yaptırım uygulamayacaklarını dile getiren Vucic, “2015 yılında bizi savunanlara (Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde İngiltere'nin Srebrenitsa'daki soykırımla ilgili tasarıya ilişkin vetosu) ve ülkemizin toprak bütünlüğünü koruma konusunda bize yardım edenlere yönelik bir yaptırım politikası izlemiyoruz” ifadelerini kullandı.
Vucic, “Bu bizim politikamız. Bundan ancak başımızın üzerinde ‘Demokles’in kılıcı’ sallandırılırsa vazgeçebiliriz” diyerek, şimdilik böyle bir tehdit görmediğini, yaptırımlar konusundaki tutumunu değiştirmek zorunda kalırsa, bunu vatandaşlarına bizzat bildireceğini ifade etti.
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
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