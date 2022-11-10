https://sputniknews.com.tr/20221110/vucic-sirbistan-rusyaya-yonelik-yaptirimlara-ancak-demoklesin-kilici-altinda-destek-verebilir-1063306510.html

Vucic: Sırbistan, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ancak ‘Demokles'in kılıcı’ altında destek verebilir

Vucic: Sırbistan, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ancak ‘Demokles'in kılıcı’ altında destek verebilir

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Sırp makamlarının Rusya'ya yönelik... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T21:58+0300

2022-11-10T21:58+0300

2022-11-10T21:58+0300

ukrayna krizi

aleksandr vucic

sırbistan

rusya

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Sırp lider, Belgrad'ın politikasının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklerken Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayı reddetmek olduğunu vurgulayarak, bu nedenle modern Sırp tarihinin en ağır baskısıyla karşı karşıya olduklarını kaydetti.Sırbistan’ın toprak bütünlüğünü savunanlara karşı yaptırım uygulamayacaklarını dile getiren Vucic, “2015 yılında bizi savunanlara (Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde İngiltere'nin Srebrenitsa'daki soykırımla ilgili tasarıya ilişkin vetosu) ve ülkemizin toprak bütünlüğünü koruma konusunda bize yardım edenlere yönelik bir yaptırım politikası izlemiyoruz” ifadelerini kullandı.Vucic, “Bu bizim politikamız. Bundan ancak başımızın üzerinde ‘Demokles’in kılıcı’ sallandırılırsa vazgeçebiliriz” diyerek, şimdilik böyle bir tehdit görmediğini, yaptırımlar konusundaki tutumunu değiştirmek zorunda kalırsa, bunu vatandaşlarına bizzat bildireceğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20220404/vucic-sirbistan-rusya-ile-dostane-iliskileri-korumak-icin-caba-gosterecek-1055287787.html

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