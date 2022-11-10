https://sputniknews.com.tr/20221110/turkiyede-84-yildir-dinmeyen-ozlem-saat-9u-5-gece-hayat-1-dakika-durdu-1063272613.html

Türkiye'de 84 yıldır dinmeyen özlem: Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

Türkiye'de 84 yıldır dinmeyen özlem: Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anıldı. Ülke genelinde saat 09.05'te vatandaşlar saygı... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T09:17+0300

2022-11-10T09:17+0300

2022-11-10T10:36+0300

türkiye

türkiye

mustafa kemal atatürk

10 kasım

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Ankara'nın en işlek noktalarında, hayat Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla başkentin cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar oldu.Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "Aziz Atatürk ebediyete intikalinizin 84. yıldönümünde zat-ı halinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9'u 5 geçe Atatürk paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Mücadelesinin Başkomutanı, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andı.Erdoğan, sosyal medya hesabından Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te yaptığı paylaşımda, "İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal'i ebediyete irtihalinin 84. yılında saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.Emine Erdoğan'dan '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84'üncü yılında saygı ve rahmetle andığını bildirdi.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.PTT'den '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Milli Saraylar' konulu özel gün zarfıPTT, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Milli Saraylar" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu özel gün zarfı 15 lira bedelle, www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa çıkarıldı.Ayrıca bugün, "Beşiktaş PTT Müdürlüğü/İSTANBUL" adresinde "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Milli Saraylar 10.11.2022 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.Rus Büyükelçiliği'nden saat 9'u 5 geçe 10 Kasım paylaşımı Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemin Sovyetler Birliği Büyükelçisi Yakov Zaharoviç Suriç'e hediye ettiği fotoğrafa yer verildi.Fotoğrafta bizzat Atatürk'ün kaleme aldığı “Ankara 1929, Sovyetler ittihadi büyükelçisi Suriç hazretlerine Gazi M. Kemal" ifadeleri yer alıyor.Büyükelçilik, paylaşımında ise, "Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz" dedi.

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türkiye, mustafa kemal atatürk, 10 kasım