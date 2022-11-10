https://sputniknews.com.tr/20221110/tokyoda-bir-araya-gelen-178-tanaka-hirokazu-ayni-isimde-bulusanlar-rekoruyla-guinnesse-girdi-1063270175.html

Tokyo'da bir araya gelen 178 'Tanaka Hirokazu', aynı isimde buluşanlar rekoruyla Guinness'e girdi

Tokyo'da bir araya gelen 178 'Tanaka Hirokazu', aynı isimde buluşanlar rekoruyla Guinness'e girdi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya gelen 'Tanaka Hirokazu' isimli 178 kişi, aynı isim ve soyadında buluşanlar alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T04:44+0300

2022-11-10T04:44+0300

2022-11-10T04:48+0300

yaşam

japonya

isim

buluşma

tokyo

rekor

guinness rekorlar kitabı

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'Tanaka Hirokazu Federasyonu', ABD'de 2005'te 'Martha Stewart' isminde 164 kişinin buluşma rekorunu kırmak amacıyla, aynı isimdeki kişileri başkent Tokyo'ya davet etti.Tokyo'da bir araya gelen ve yaşları 3 ile 80 arasında değişen 'Tanaka Hirokazu' isimli 178 kişi, aynı isim ve soyadında buluşanlar alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.Yeni rekor için yurt içi ve yurt dışı lokasyonlardan Tokyo'nun Şibuya bölgesine gelen 'Tanaka Hirokazu'lar buluştukları noktada 5 dakika geçirme koşulunu yerine getirdi.Federasyon yetkilisi Tanaka Hirokazu, rekor denemesinin 2011'deki 71 kişi ve 2017'deki 87 kişinin buluştuğu başarısız girişimler sonrası, üçüncü defada başarıldığını söyledi.Tanaka, ABD'de kayda geçen önceki rekorun kırıldığına dikkati çekerek, "Hiçbir şey üretmeden, sadece burada olmakla, bir konuda dünyanın bir numarası olmayı başardık" dedi.

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