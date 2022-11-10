https://sputniknews.com.tr/20221110/the-national-interest-ukraynaya-silah-tedariki--abdnin-ulusal-guvenligini-tehdit-ediyor-1063305653.html
The National Interest: Ukrayna'ya silah tedariki, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ediyor
The National Interest: Ukrayna'ya silah tedariki, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ediyor
The National Interest dergisinde yayımlanan makalede, Ukrayna'ya yapılan silah yardımı nedeniyle Amerikan ordusunun cephaneliklerindeki azalmanın kritik bir... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T21:26+0300
2022-11-10T21:26+0300
2022-11-10T21:26+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
yardım
pentagon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052203190_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8f6896e53d3481c99401dc20b11912dc.jpg
Makalede, “Biden yönetiminin Ukrayna'ya yardım etme çabaları iki ciddi ulusal güvenlik sorununa ışık tutuyor: Savunma Bakanlığı'ndaki yetersiz mühimmat stokları ve kritik öneme sahip ürünlerin üretimindeki hızlı artış nedeniyle savunma-sanayi kompleksinin karşılaştığı zorluklar” ifadeleri kullanıldı.Mermi ve füze talebindeki ciddi artış nedeniyle cephaneliklerdeki azalmanın kritik bir noktaya ulaştığına dikkat çekilen makalade, “Ne yazık ki, onlarca yıllık yetersiz finansman, savunma-sanayi kompleksinin üretimi artırmak için yeterli potansiyele ulaşamamasına yol açtı” değerlendirmesi yapıldı.Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından, Pentagon'un mevcut ihtiyaçları karşılamaya yönelik fazla üretim kapasitesi için ödeme yapmayı reddettiğine vurgu yapılan makelede, “Sonuç olarak, ne Ukrayna'yı desteklemek ne de tükenmiş ABD mühimmat stoklarını hızla yenilemek için yedek kapasite neredeyse yok” ifadelerine yer verildi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052203190_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_163ca91d000436f58a1bed81ed40e810.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, ukrayna, yardım, pentagon
abd, ukrayna, yardım, pentagon
The National Interest: Ukrayna'ya silah tedariki, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ediyor
Abone ol
The National Interest dergisinde yayımlanan makalede, Ukrayna'ya yapılan silah yardımı nedeniyle Amerikan ordusunun cephaneliklerindeki azalmanın kritik bir noktaya ulaştığına dikkat çekildi.
Makalede, “Biden yönetiminin Ukrayna'ya yardım etme çabaları iki ciddi ulusal güvenlik sorununa ışık tutuyor: Savunma Bakanlığı'ndaki yetersiz mühimmat stokları ve kritik öneme sahip ürünlerin üretimindeki hızlı artış nedeniyle savunma-sanayi kompleksinin karşılaştığı zorluklar” ifadeleri kullanıldı.
Mermi ve füze talebindeki ciddi artış nedeniyle cephaneliklerdeki azalmanın kritik bir noktaya ulaştığına dikkat çekilen makalade, “Ne yazık ki, onlarca yıllık yetersiz finansman, savunma-sanayi kompleksinin üretimi artırmak için yeterli potansiyele ulaşamamasına yol açtı” değerlendirmesi yapıldı.
Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından, Pentagon'un mevcut ihtiyaçları karşılamaya yönelik fazla üretim kapasitesi için ödeme yapmayı reddettiğine vurgu yapılan makelede, “Sonuç olarak, ne Ukrayna'yı desteklemek ne de tükenmiş ABD mühimmat stoklarını hızla yenilemek için yedek kapasite neredeyse yok” ifadelerine yer verildi.