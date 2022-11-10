https://sputniknews.com.tr/20221110/tartistigi-bina-yoneticisinin-odasina-el-yapimi-patlayici-atti-1063276340.html

Tartıştığı bina yöneticisinin odasına, el yapımı patlayıcı attı

Tartıştığı bina yöneticisinin odasına, el yapımı patlayıcı attı

Gaziantep'te 85 daireli rezidansta yaşayan bir kişi, yöneticiyle tartışmasının ardından yönetim ofisinin bulunduğu girişe hazırladığı 2 el yapımı patlayıcı... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T11:41+0300

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Gaziantep'te bir kişi, tartıştığı bina yöneticisinin odasına, hazırladığı el yapımı patlayıcıları attı.Olay, sabah karşı Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. 85 daireli rezidansta yaşayan Uğur Y.'nin dairesinde gece elektrik kesildi.Bunun üzerine kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen Uğur Y. ile ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi arasında tartışma yaşandı.Tartışmanın ardından Uğur Y., saat 04.00 sıralarında yönetim ofisinin girişine, kendi hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı.Zanlı gözaltına alındıPatlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda yönetim ofisinde ve bina girişinde hasar oluştu. Polis, rezidans yöneticisinin verdiği bilgi doğrultusunda Uğur Y.’yi gözaltına aldı.Uğur Y.'nin dairesinde yapılan aramada da el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Uğur Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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