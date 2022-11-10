https://sputniknews.com.tr/20221110/taliban-kabilde-kadinlarin-parklara-ve-lunaparklara-girmesini-yasakladi-1063279127.html
Taliban Kabil'de kadınların parklara ve lunaparklara girmesini yasakladı
Taliban Kabil'de kadınların parklara ve lunaparklara girmesini yasakladı
Geçen yıl Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, başkent Kabil'de Afgan kadınlarının halka açık parklara ve lunaparklarına girmesini yasakladı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T12:41+0300
2022-11-10T12:41+0300
2022-11-10T12:45+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
park
lunapark
yasak
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Kadınların yanlarında erkek olmadan seyahat etmelerinin ve başörtüsü veya burka giymeden sokağa çıkmalarının yasakladığı Afganistan'da Taliban, bu kez de kadınların başkent Kabil'deki halka açık parklara ve lunaparklarına girmesini yasakladı.Aynı şekilde ülkede bir yıldan uzun bir süredir genç kadınların okula gitmesi de yasak.Ahlaksızlığın Önlenmesi ve Erdemin Teşviki Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Akif Sadık Muhacir, konuya ilişkin AFP'ye yaptığı açıklamada, "Son 15 aydır bunu düzenlemek için elimizden gelenin en iyisini yaptık ve hatta günleri belirledik. Ama yine de, bazı yerlerde - aslında, birçok yerde demeliyiz - kurallar ihlal edildi" ifadelerini kullandı.Muhacir, "Kadın ve erkek bir arada görüldü, tesettür giymeyenler oldu, bu yüzden şimdilik bu kararı aldık" diye konuştu.Karar, Afgan kadınların yanı sıra tesislerin geliştirilmesine büyük yatırımlar park işletmecileri tarafından tepkiyle karşılandı.Taliban yönetimi daha önce orta öğrenim çağındaki kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınması, üniversitelerde ders günlerinin cinsiyete göre ayrılması ve kızların bir yakınları olmadan uzun yolculuklara çıkmaması gibi uygulamalar getirmişti.Bu yılın mayıs ayında ise kadınlara 'örtünme' zorunluluğu getirilerek çarşaf ya da burka giyebileceklerini açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220719/talibandan-kadin-memurlara-talimat-yerinize-isinizi-yapacak-bir-erkek-gonderin-ki-sizi-kovabilelim-1058903596.html
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afganistan, taliban, park, lunapark, yasak
afganistan, taliban, park, lunapark, yasak
Taliban Kabil'de kadınların parklara ve lunaparklara girmesini yasakladı
12:41 10.11.2022 (güncellendi: 12:45 10.11.2022) Abone ol
Geçen yıl Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, başkent Kabil'de Afgan kadınlarının halka açık parklara ve lunaparklarına girmesini yasakladı.
Kadınların yanlarında erkek olmadan seyahat etmelerinin ve başörtüsü veya burka giymeden sokağa çıkmalarının yasakladığı Afganistan'da Taliban, bu kez de kadınların başkent Kabil'deki halka açık parklara ve lunaparklarına girmesini yasakladı.
Aynı şekilde ülkede bir yıldan uzun bir süredir genç kadınların okula gitmesi de yasak.
Ahlaksızlığın Önlenmesi ve Erdemin Teşviki Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Akif Sadık Muhacir, konuya ilişkin AFP'ye yaptığı açıklamada, "Son 15 aydır bunu düzenlemek için elimizden gelenin en iyisini yaptık ve hatta günleri belirledik. Ama yine de, bazı yerlerde - aslında, birçok yerde demeliyiz - kurallar ihlal edildi" ifadelerini kullandı.
Muhacir, "Kadın ve erkek bir arada görüldü, tesettür giymeyenler oldu, bu yüzden şimdilik bu kararı aldık" diye konuştu.
Karar, Afgan kadınların yanı sıra tesislerin geliştirilmesine büyük yatırımlar park işletmecileri tarafından tepkiyle karşılandı.
Taliban yönetimi daha önce orta öğrenim çağındaki kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınması, üniversitelerde ders günlerinin cinsiyete göre ayrılması ve kızların bir yakınları olmadan uzun yolculuklara çıkmaması gibi uygulamalar getirmişti.
Bu yılın mayıs ayında ise kadınlara 'örtünme' zorunluluğu getirilerek çarşaf ya da burka giyebileceklerini açıklanmıştı.