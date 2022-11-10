https://sputniknews.com.tr/20221110/suudi-arabistan-genelkurmay-baskani-ile-yunan-mevkidasi-askeri-is-birligini-gorustu-1063267872.html

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile Yunan mevkidaşı askeri işbirliğini görüştü

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı ile Yunan mevkidaşı askeri işbirliğini görüştü

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz bin Hamid er-Ruveyli, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kostantinos Floros ile savunma ve askeri alanlarda... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T00:58+0300

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Ruveyli, ülkeye gelen Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'u resmi tören ile karşıladı.Görüşmede ikili, savunma ve askeri alanlar başta olmak üzere ortak çalışma ve işbirliği ilişkilerinin yanı sıra ortak önemi haiz konuların ele alındığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221108/suudi-arabistan-turkiye-ile-dogrudan-yatirimin-tesviki-icin-gorusuyoruz-1063212195.html

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