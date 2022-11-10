https://sputniknews.com.tr/20221110/stok-sorunu-yasayan-ps5-bimde-satista-oyun-konsollarini-vuran-cip-kitligi-daha-ne-kadar-surer-1063289668.html

Stok sorunu yaşayan PS5, BİM'de satışta: Oyun konsollarını vuran çip kıtlığı daha ne kadar sürer?

Stok sorunu yaşayan PS5, BİM'de satışta: Oyun konsollarını vuran çip kıtlığı daha ne kadar sürer?

Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, BİM'in online mağazasında 19 bin TL'ye satışa çıkarıldı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T15:58+0300

2022-11-10T15:58+0300

2022-11-10T16:06+0300

sony

playstation 5

türkiye

ekonomi

tedarik

çip

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Dünya genelinde yaşanan çip krizinden etkilenen PlayStation 5 (PS5), BİM’de satışa çıkarıldı.Türkiye'nin en popüler zincir marketleri arasında yer alan BİM, Sony PlayStation 5 Digital Sürüm oyun konsolunu BİM Online'da peşin fiyatına 4 taksit seçeneğiyle 18.999 TL'den satışa çıkardı.Sony, koronavirüs nedeniyle patlak veren tedarik sorunlarına rağmen milyonlarca oyun konsolu satmayı başardı. Temmuz ayında PS5, 10 milyon adet satış yaparak şimdiye kadar en hızlı satan oyun konsolu unvanına sahip oldu. Fakat Japon elektronik üreticisi için rakamlar PlayStation 4'ün gerisinde kaldı.Küresel çip krizi nedeniyle aylardır PS5'te stok sorunu yaşayan Sony’nin yıl boyu PS4 üretmeye devam edeceği öğrenilmişti.‘Etki hafifledi ancak kötüye gidiş sürecek’Sony Group, Nisan-Eylül 2022 bilançoları ile mali yıl ikinci çeyreğinde 6.5 milyondan fazla PS5 ürettiğini duyurdu. Şirket mali raporlarına göre Çin’deki kısıtlamaların etkisinden yavaş yavaş çıkıldığı, yıl sonuna doğru arzın artacağı belirtildi.Japon firma ayrıca ilk 6 aylık dönem net kârının 2021 mali yılının aynı dönemine kıyasla 13.5 yükseliş göstererek 482.1 milyar yene (3.25 milyar dolar) çıktığını açıkladı.Sony Baş Finans Direktörü Totoki Hiroki, piyasa durumunun kötüye gitmesine rağmen, eğlenceden yarı iletkene kadar firmanın kapsamlı portföyünün bu etkiyi hafiflettiğini belirtti.ABD-Çin tansiyonunun ‘küresel ekonomi risklerini artırdığını’ kaydeden Totoki, enerji maliyetleri ve enflasyon baskıları nedeniyle piyasaların ‘kötüye gidişinin süreceğini’ ifade etti.Otomotivde yaşanan çip ve tedarik sorunlarının bilgisayar ve cep telefonu üretimlerine yansımasıyla birçok firma üretim ve satış hedeflerinde güncellemeye gitti. Her ülke kendi mikro işlemcilerini üretmek için çalışmalara başlasa da The Guardian'ın raporuna göre pazar değişikliğinin talepleri karşılamada yetersiz olması işlerin kötüye gittiğinin bir başka göstergesi.

https://sputniknews.com.tr/20220302/sonyden-playstation-5in-turkiye-fiyatina-yuzde-80-oraninda-zam-1054378452.html

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sony, playstation 5, türkiye, tedarik, çip