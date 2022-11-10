Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221110/stok-sorunu-yasayan-ps5-bimde-satista-oyun-konsollarini-vuran-cip-kitligi-daha-ne-kadar-surer-1063289668.html
Stok sorunu yaşayan PS5, BİM'de satışta: Oyun konsollarını vuran çip kıtlığı daha ne kadar sürer?
Stok sorunu yaşayan PS5, BİM'de satışta: Oyun konsollarını vuran çip kıtlığı daha ne kadar sürer?
Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, BİM'in online mağazasında 19 bin TL'ye satışa çıkarıldı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T15:58+0300
2022-11-10T16:06+0300
sony
playstation 5
türkiye
ekonomi
tedarik
çip
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054378387_0:76:1024:652_1920x0_80_0_0_efeb8a420dfc7a4546d5b19568243e75.jpg
Dünya genelinde yaşanan çip krizinden etkilenen PlayStation 5 (PS5), BİM’de satışa çıkarıldı.Türkiye'nin en popüler zincir marketleri arasında yer alan BİM, Sony PlayStation 5 Digital Sürüm oyun konsolunu BİM Online'da peşin fiyatına 4 taksit seçeneğiyle 18.999 TL'den satışa çıkardı.Sony, koronavirüs nedeniyle patlak veren tedarik sorunlarına rağmen milyonlarca oyun konsolu satmayı başardı. Temmuz ayında PS5, 10 milyon adet satış yaparak şimdiye kadar en hızlı satan oyun konsolu unvanına sahip oldu. Fakat Japon elektronik üreticisi için rakamlar PlayStation 4'ün gerisinde kaldı.Küresel çip krizi nedeniyle aylardır PS5'te stok sorunu yaşayan Sony’nin yıl boyu PS4 üretmeye devam edeceği öğrenilmişti.‘Etki hafifledi ancak kötüye gidiş sürecek’Sony Group, Nisan-Eylül 2022 bilançoları ile mali yıl ikinci çeyreğinde 6.5 milyondan fazla PS5 ürettiğini duyurdu. Şirket mali raporlarına göre Çin’deki kısıtlamaların etkisinden yavaş yavaş çıkıldığı, yıl sonuna doğru arzın artacağı belirtildi.Japon firma ayrıca ilk 6 aylık dönem net kârının 2021 mali yılının aynı dönemine kıyasla 13.5 yükseliş göstererek 482.1 milyar yene (3.25 milyar dolar) çıktığını açıkladı.Sony Baş Finans Direktörü Totoki Hiroki, piyasa durumunun kötüye gitmesine rağmen, eğlenceden yarı iletkene kadar firmanın kapsamlı portföyünün bu etkiyi hafiflettiğini belirtti.ABD-Çin tansiyonunun ‘küresel ekonomi risklerini artırdığını’ kaydeden Totoki, enerji maliyetleri ve enflasyon baskıları nedeniyle piyasaların ‘kötüye gidişinin süreceğini’ ifade etti.Otomotivde yaşanan çip ve tedarik sorunlarının bilgisayar ve cep telefonu üretimlerine yansımasıyla birçok firma üretim ve satış hedeflerinde güncellemeye gitti. Her ülke kendi mikro işlemcilerini üretmek için çalışmalara başlasa da The Guardian'ın raporuna göre pazar değişikliğinin talepleri karşılamada yetersiz olması işlerin kötüye gittiğinin bir başka göstergesi.
https://sputniknews.com.tr/20220302/sonyden-playstation-5in-turkiye-fiyatina-yuzde-80-oraninda-zam-1054378452.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054378387_116:0:1024:681_1920x0_80_0_0_62c7a25054fedc2ecd6c53c7fee3485d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sony, playstation 5, türkiye, tedarik, çip
sony, playstation 5, türkiye, tedarik, çip

Stok sorunu yaşayan PS5, BİM'de satışta: Oyun konsollarını vuran çip kıtlığı daha ne kadar sürer?

15:58 10.11.2022 (güncellendi: 16:06 10.11.2022)
© AFP 2022PlayStation 5
PlayStation 5 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, BİM'in online mağazasında 19 bin TL'ye satışa çıkarıldı.
Dünya genelinde yaşanan çip krizinden etkilenen PlayStation 5 (PS5), BİM’de satışa çıkarıldı.
Türkiye'nin en popüler zincir marketleri arasında yer alan BİM, Sony PlayStation 5 Digital Sürüm oyun konsolunu BİM Online'da peşin fiyatına 4 taksit seçeneğiyle 18.999 TL'den satışa çıkardı.
© BİM OnlineBİM'de satışan çıkan PlayStation 5
BİM'de satışan çıkan PlayStation 5 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
BİM'de satışan çıkan PlayStation 5
© BİM Online
Sony, koronavirüs nedeniyle patlak veren tedarik sorunlarına rağmen milyonlarca oyun konsolu satmayı başardı. Temmuz ayında PS5, 10 milyon adet satış yaparak şimdiye kadar en hızlı satan oyun konsolu unvanına sahip oldu. Fakat Japon elektronik üreticisi için rakamlar PlayStation 4'ün gerisinde kaldı.
Küresel çip krizi nedeniyle aylardır PS5'te stok sorunu yaşayan Sony’nin yıl boyu PS4 üretmeye devam edeceği öğrenilmişti.

‘Etki hafifledi ancak kötüye gidiş sürecek’

Sony Group, Nisan-Eylül 2022 bilançoları ile mali yıl ikinci çeyreğinde 6.5 milyondan fazla PS5 ürettiğini duyurdu. Şirket mali raporlarına göre Çin’deki kısıtlamaların etkisinden yavaş yavaş çıkıldığı, yıl sonuna doğru arzın artacağı belirtildi.
Japon firma ayrıca ilk 6 aylık dönem net kârının 2021 mali yılının aynı dönemine kıyasla 13.5 yükseliş göstererek 482.1 milyar yene (3.25 milyar dolar) çıktığını açıkladı.
Sony Baş Finans Direktörü Totoki Hiroki, piyasa durumunun kötüye gitmesine rağmen, eğlenceden yarı iletkene kadar firmanın kapsamlı portföyünün bu etkiyi hafiflettiğini belirtti.
ABD-Çin tansiyonunun ‘küresel ekonomi risklerini artırdığını’ kaydeden Totoki, enerji maliyetleri ve enflasyon baskıları nedeniyle piyasaların ‘kötüye gidişinin süreceğini’ ifade etti.
Otomotivde yaşanan çip ve tedarik sorunlarının bilgisayar ve cep telefonu üretimlerine yansımasıyla birçok firma üretim ve satış hedeflerinde güncellemeye gitti. Her ülke kendi mikro işlemcilerini üretmek için çalışmalara başlasa da The Guardian'ın raporuna göre pazar değişikliğinin talepleri karşılamada yetersiz olması işlerin kötüye gittiğinin bir başka göstergesi.
PlayStation 5 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
YAŞAM
Sony'den PlayStation 5'in Türkiye fiyatına yüzde 80 oranında zam
2 Mart, 18:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала