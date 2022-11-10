Şentop: CHP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması komisyonun yetkisinde

"Ben de o görüntülerini izlemiştim. Çok üzüntü verici görüntüler. Mahkeme salonlarında zaman zaman tartışmalar olabiliyor ama duruşma esnasında hakime karşı rencide edici, yüksek sesle ve hakaretamiz ifadelerle saldırmak sadece milletvekillerimiz için değil sıradan vatandaşlarımız için de uygun değil. Geriye dönük olarak araştırdım, benzer bir olay yok. Bu, vahim bir olay.