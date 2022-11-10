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Şentop: CHP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması komisyonun yetkisinde
Şentop: CHP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması komisyonun yetkisinde
TBMM Başkanı Şentop, CHP'li üç milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesini değerlendirdi. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görüntülerin 'Çok üzüntü verici'... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T19:00+0300
2022-11-10T19:08+0300
mustafa şentop
politika
dokunulmazlık
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Kampüsü'nde yer alan Kabatepe Parkı'na fidan dikti.Fidan diktikten sonra açıklama yapan Şentop, geçen yıl çok özel fidanlar diktiklerini bu yıl da 2022 yılı olması nedeniyle 22 fidan diktiklerini belirtti. Şentop, bütün vatandaşları fidan dikmeye davet etti.Şentop, bir gazetecinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ordu Milletvekili Seyit Torun ve İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 'duruşma hakimlerine alenen hakaret' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' iddialarından ayrı ayrı fezleke düzenlediğini belirterek bu milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin sorusunu yanıtladı. Şentop, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
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mustafa şentop, dokunulmazlık, chp
mustafa şentop, dokunulmazlık, chp

Şentop: CHP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması komisyonun yetkisinde

19:00 10.11.2022 (güncellendi: 19:08 10.11.2022)
© AATBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AA
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TBMM Başkanı Şentop, CHP'li üç milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesini değerlendirdi. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görüntülerin 'Çok üzüntü verici' olduğunu söyleyen Şentop, "Meclis Başkanlığının özel bir yetkisi yok, gelen bütün fezlekeleri sadece yasama sorumsuzluğu bakımından inceleyerek ilgili komisyona sevk ediyor" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Kampüsü'nde yer alan Kabatepe Parkı'na fidan dikti.
Fidan diktikten sonra açıklama yapan Şentop, geçen yıl çok özel fidanlar diktiklerini bu yıl da 2022 yılı olması nedeniyle 22 fidan diktiklerini belirtti. Şentop, bütün vatandaşları fidan dikmeye davet etti.
Şentop, bir gazetecinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ordu Milletvekili Seyit Torun ve İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 'duruşma hakimlerine alenen hakaret' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' iddialarından ayrı ayrı fezleke düzenlediğini belirterek bu milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin sorusunu yanıtladı.
Şentop, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ben de o görüntülerini izlemiştim. Çok üzüntü verici görüntüler. Mahkeme salonlarında zaman zaman tartışmalar olabiliyor ama duruşma esnasında hakime karşı rencide edici, yüksek sesle ve hakaretamiz ifadelerle saldırmak sadece milletvekillerimiz için değil sıradan vatandaşlarımız için de uygun değil. Geriye dönük olarak araştırdım, benzer bir olay yok. Bu, vahim bir olay.

Diğer süreçlerde ise Meclis Başkanlığının özel bir yetkisi yok. Meclis Başkanlığı gelen bütün fezlekeleri sadece yasama sorumsuzluğu bakımında inceleyerek ilgili komisyona sevk ediyor. Komisyonun işidir, görevidir ama özellikle kamu düzeninin bozulması yönünde güvenlik güçleriyle ilgili eylemlerde; aynı şekilde yargılama görevinin devamı konusunda özel hassasiyetler olduğunu belirtmek isterim. Bu konu Karma Komisyonun yetkisindedir."

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