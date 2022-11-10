https://sputniknews.com.tr/20221110/senol-gunes-dayak-yedim-artistlik-yapti-dendi-1063280250.html

Şenol Güneş: 'Dayak' yedim, 'artistlik yaptı' dendi

Şenol Güneş: 'Dayak' yedim, 'artistlik yaptı' dendi

Şenol Güneş, katıldığı etkinlikte samimi açıklamalar yaptı. Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "Beşiktaş'a gelirken korkularım vardı" dedi ve milli takım... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T13:01+0300

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beşiktaş

şenol güneş

spor

valerien ismael

milli takım

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Katıldığı etkinlikte adeta içini döken tecrübeli teknik adam, "Çok fazla haksızlığa uğradım. Örneğin bir maçta dayak yiyorsunuz, artistlikle suçlanıyorsunuz. Son maçta top yüzüme geldi, 'Numara yaptı' diyorlar. Ne numarası, top yüzüme geldi. Allah'tan düşmedim, bir de düşsem yandım" dedi.Spor Arena’nın aktardığına göre kadına şiddet konusuna da değinen Şenol Güneş, "Kadına kalkan eller kırılsın. Eşim var, iki kızım var, torunlarım var. Kadına kalkan eller kırılsın. Şiddete uğrayanları çok iyi anlıyorum" ifadelerini kullandı.‘Trabzon'a gidiyorum 'Trabzonspor için geldi' diyorlar, İstanbul'a geliyorum 'Beşiktaş için geldi' diyorlar’Şenol Güneş’in açıklamalarından başlıklar şöyle:‘Göreve başladığımda ilgi duyulmayan bir milli takım vardı’‘Valerien Ismael gitmek zorunda kaldı’‘Beşiktaş'a gelirken korkularım vardı’‘Atatürk'ün yolundan gideceğiz’

https://sputniknews.com.tr/20221028/besiktas-senol-gunesi-resmen-duyurdu-1062796143.html

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beşiktaş, şenol güneş, valerien ismael, milli takım