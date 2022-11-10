https://sputniknews.com.tr/20221110/selvi-ak-parti-ve-mhpnin-milletvekili-sayisi-anayasa-degisikligine-yetmiyor-hdp-destegi-gerekiyor-1063273760.html
Selvi: AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı Anayasa değişikliğine yetmiyor, HDP desteği gerekiyor
Selvi: AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı Anayasa değişikliğine yetmiyor, HDP desteği gerekiyor
Abdulkadir Selvi, Anayasa çalışmasının Meclis'e sunulacak aşamaya geldiğini ve HDP'nin destek vermesinin beklendiğini belirtti. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T10:21+0300
2022-11-10T10:21+0300
2022-11-10T10:21+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
mhp
ak parti
abdulkadir selvi
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı sürpriz görüşmeyi köşesine taşıdı.Selvi, Anayasa değişikliği için AK Parti ve MHP'nin oylarının yetersiz olduğunu vurguladı ve şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20221109/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceliyi-kabul-edecek-1063236543.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, mhp, ak parti, abdulkadir selvi
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, mhp, ak parti, abdulkadir selvi
Selvi: AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı Anayasa değişikliğine yetmiyor, HDP desteği gerekiyor
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Abdulkadir Selvi, Anayasa çalışmasının Meclis'e sunulacak aşamaya geldiğini ve HDP'nin destek vermesinin beklendiğini belirtti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı sürpriz görüşmeyi köşesine taşıdı.
Selvi, Anayasa değişikliği için AK Parti ve MHP'nin oylarının yetersiz olduğunu vurguladı ve şunları ifade etti:
"Dün iki lider bir araya gelerek, Anayasa değişikliğinin yol haritasını belirlediler. Anayasa değişikliği Meclis’e sunulacak seviyeye geldi. AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı Anayasa değişikliği için yetmiyor. HDP’nin destek vermesi bekleniyor. İYİ Parti tereddütlü. CHP ise karşı. Ancak Anayasa değişikliği referanduma gidecek şekilde 360’ın üzerinde bir destek sağlarsa, esas olan son tur oylamada CHP ile İYİ Parti referanduma gitmemesi için destek verip 400’ün üzerinde bir oyla kabul edilmesini sağlar mı? Neden olmasın?"