https://sputniknews.com.tr/20221110/sedyeden-inip-gazetecilerin-uzerine-kostu-1063294813.html
Sedyeden inip gazetecilerin üzerine koştu
Sedyeden inip gazetecilerin üzerine koştu
Kocaeli'nde denize düşen ve polis tarafından kurtarılan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastane girişinde gazetecileri gören yaralı, sedyeden fırladı... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T16:14+0300
2022-11-10T16:14+0300
2022-11-10T16:42+0300
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türkiye
kocaeli
saldırı
gazeteci
hasta
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Kocaeli'de gece saatlerinde bir kişi, bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Şahsın denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye götürülen şahıs, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri fark etti. Bunun üzerine sedyeden atlayan şahıs, gazetecilerin üzerine koştu. Gazetecilere saldırmaya çalışan şahsı polis ekipleri güçlükle zapt etti.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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türkiye, kocaeli, saldırı, gazeteci, hasta
türkiye, kocaeli, saldırı, gazeteci, hasta
Sedyeden inip gazetecilerin üzerine koştu
16:14 10.11.2022 (güncellendi: 16:42 10.11.2022) Abone ol
Kocaeli'nde denize düşen ve polis tarafından kurtarılan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastane girişinde gazetecileri gören yaralı, sedyeden fırladı ve saldırı girişiminde bulundu.
Kocaeli'de gece saatlerinde bir kişi, bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Şahsın denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastaneye götürülen şahıs, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri fark etti. Bunun üzerine sedyeden atlayan şahıs, gazetecilerin üzerine koştu. Gazetecilere saldırmaya çalışan şahsı polis ekipleri güçlükle zapt etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.