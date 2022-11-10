Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221110/saat-0905te-frene-basti-6-arac-kaza-yapti-1063287348.html
Saat 09.05'te frene bastı, 6 araç kaza yaptı
Saat 09.05'te frene bastı, 6 araç kaza yaptı
Antalya'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saat 09.05'te trafikte aracını durduran sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T14:07+0300
2022-11-10T14:07+0300
türkiye
türkiye
antalya
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063287044_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_ad0e922ad10197607ff39c59f8764ef4.jpg
Muratpaşa ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda bu sabah zincirleme kaza meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te sirenler çalarken, trafik de durdu.Atatürk için saygı duruşuna geçildi. Sireni duyan sürücüler ise araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.Otomobilini durdurmak isteyen sürücü de yavaşlarken, zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın çarpıştığı kaza, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220921/kocaelide-taziye-evine-giden-2-arkadasa-otomobil-carpti-1-olu-1-yarali-1061449544.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063287044_153:0:1076:692_1920x0_80_0_0_01239726231171edb4a2613b4e85a911.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, antalya, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi
türkiye, antalya, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi

Saat 09.05'te frene bastı, 6 araç kaza yaptı

14:07 10.11.2022
© DHASaat 09.05'te frene bastı, 6 araç kaza yaptı
Saat 09.05'te frene bastı, 6 araç kaza yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© DHA
Abone olTelegram
Antalya'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saat 09.05'te trafikte aracını durduran sürücü, zincirleme kazaya neden oldu.
Muratpaşa ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda bu sabah zincirleme kaza meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te sirenler çalarken, trafik de durdu.
Atatürk için saygı duruşuna geçildi. Sireni duyan sürücüler ise araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.
Otomobilini durdurmak isteyen sürücü de yavaşlarken, zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın çarpıştığı kaza, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kocaeli’de, arkadaşlarının ölen babası için cenaze evine taziyeye giderken otomobilin çarptığı 2 arkadaştan 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
TÜRKİYE
Kocaeli'de taziye evine giden 2 arkadaşa otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
21 Eylül, 03:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала