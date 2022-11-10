https://sputniknews.com.tr/20221110/saat-0905te-frene-basti-6-arac-kaza-yapti-1063287348.html

Saat 09.05'te frene bastı, 6 araç kaza yaptı

Saat 09.05'te frene bastı, 6 araç kaza yaptı

Antalya'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saat 09.05'te trafikte aracını durduran sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T14:07+0300

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türkiye

türkiye

antalya

kaza

zincirleme kaza

kaza sebebi

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Muratpaşa ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda bu sabah zincirleme kaza meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te sirenler çalarken, trafik de durdu.Atatürk için saygı duruşuna geçildi. Sireni duyan sürücüler ise araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.Otomobilini durdurmak isteyen sürücü de yavaşlarken, zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın çarpıştığı kaza, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220921/kocaelide-taziye-evine-giden-2-arkadasa-otomobil-carpti-1-olu-1-yarali-1061449544.html

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