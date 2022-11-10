https://sputniknews.com.tr/20221110/saat-0905te-frene-basti-6-arac-kaza-yapti-1063287348.html
Saat 09.05'te frene bastı, 6 araç kaza yaptı
Saat 09.05'te frene bastı, 6 araç kaza yaptı
Antalya'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saat 09.05'te trafikte aracını durduran sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T14:07+0300
2022-11-10T14:07+0300
2022-11-10T14:07+0300
türkiye
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antalya
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
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Muratpaşa ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda bu sabah zincirleme kaza meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te sirenler çalarken, trafik de durdu.Atatürk için saygı duruşuna geçildi. Sireni duyan sürücüler ise araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.Otomobilini durdurmak isteyen sürücü de yavaşlarken, zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın çarpıştığı kaza, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220921/kocaelide-taziye-evine-giden-2-arkadasa-otomobil-carpti-1-olu-1-yarali-1061449544.html
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türkiye, antalya, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi
türkiye, antalya, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi
Saat 09.05'te frene bastı, 6 araç kaza yaptı
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Antalya'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saat 09.05'te trafikte aracını durduran sürücü, zincirleme kazaya neden oldu.
Muratpaşa ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda bu sabah zincirleme kaza meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te sirenler çalarken, trafik de durdu.
Atatürk için saygı duruşuna geçildi. Sireni duyan sürücüler ise araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.
Otomobilini durdurmak isteyen sürücü de yavaşlarken, zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın çarpıştığı kaza, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.