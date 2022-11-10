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Rusya’daki okullarında verilecek askeri eğitime ‘sahaya’ çıkmalar da dahil olacak
Rusya’daki okullarında verilecek askeri eğitime ‘sahaya’ çıkmalar da dahil olacak
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Eğitim Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Lantratova, Rus okullarının üst sınıf öğrencilerine verilecek temel askeri... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T20:54+0300
2022-11-10T20:54+0300
savunma
rusya
askeri eğitim
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Rusya Devlet Duması Eğitim Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Yana Lantratova, basın mensuplarına açıklamasında Rus okullarının üst sınıf öğrencilerine verilecek temel askeri eğitime ‘sahaya’ çıkmaların da dahil olacağını, dersin ise zorunlu olacağını söyledi.Lantratova, “Dün akşam, Eğitim Bakanlığı'na yaptığım talebe resmi yanıt geldi, yanıtta ‘Askerlik Eğitimi’ dersini okullarda okutulmasının zorunlu olacağı belirtiliyor” diye konuştu.Rus vekil, Eğitim Bakanlığı'nın yanıtında ayrıca ‘beşinci sınıftan onuncu sınıfa kadar askeri eğitim temellerinin okutulacağını, onuncu sınıfta ise özel olarak sahaya çıkılacağını’ sözlerine ekledi.Dün Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, ülke genelinde okullarda önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren temel askeri eğitimin verilmeye başlanacağını açıklamıştı.
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rusya, askeri eğitim
rusya, askeri eğitim

Rusya’daki okullarında verilecek askeri eğitime ‘sahaya’ çıkmalar da dahil olacak

20:54 10.11.2022
© Sputnik / Кирилл Брага / Multimedya arşivine gidinОтправка призывников на службу в ВС РФ
Отправка призывников на службу в ВС РФ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Кирилл Брага
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Eğitim Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Lantratova, Rus okullarının üst sınıf öğrencilerine verilecek temel askeri eğitime ‘sahaya’ çıkmaların da dahil olacağını, dersin ise zorunlu olacağını belirtti.
Rusya Devlet Duması Eğitim Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Yana Lantratova, basın mensuplarına açıklamasında Rus okullarının üst sınıf öğrencilerine verilecek temel askeri eğitime ‘sahaya’ çıkmaların da dahil olacağını, dersin ise zorunlu olacağını söyledi.
Lantratova, “Dün akşam, Eğitim Bakanlığı'na yaptığım talebe resmi yanıt geldi, yanıtta ‘Askerlik Eğitimi’ dersini okullarda okutulmasının zorunlu olacağı belirtiliyor” diye konuştu.
Rus vekil, Eğitim Bakanlığı'nın yanıtında ayrıca ‘beşinci sınıftan onuncu sınıfa kadar askeri eğitim temellerinin okutulacağını, onuncu sınıfta ise özel olarak sahaya çıkılacağını’ sözlerine ekledi.
Dün Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, ülke genelinde okullarda önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren temel askeri eğitimin verilmeye başlanacağını açıklamıştı.
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