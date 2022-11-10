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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/rusya-hersondaki-birliklerin-cekilmesine-iliskin-askeri-manevralari-baslattik-1063281819.html
Rusya: Herson’daki birliklerin çekilmesine ilişkin askeri manevraları başlattık
Rusya: Herson’daki birliklerin çekilmesine ilişkin askeri manevraları başlattık
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Herson’daki savunma hattının Dinyeper Nehri’nin sol yakasına çekilmesine ilişkin askeri manevraların başladığını... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T13:39+0300
2022-11-10T14:06+0300
herson
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonda yaşanan gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, ‘Rus birliklerinin, planlandığı gibi Dinyeper Nehri’nin sol kıyısındaki hazırlanmış mevzilerine ilerlemeleri için gereken askeri manevraları başlattıklarını’ belirtti.Dinyeper’in sağ yakasındaki Herson’da konuşlu Rus güçlerinin, buradan çekilip nehrin sol kıyısına mevzilendirilmesi kararı dün açıklanmıştı.Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin, televizyonda canlı yayınlanan toplantıda, Ukrayna ordusunun Rus güçlerinin burada olması nedeniyle Herson’a sivilleri gözetmeden bombardıman düzenlediğini ve buradaki Kahovka Barajı’na da gerçekleştirdiği saldırılar yüzünden kentin sular altında kalma tehlikesinin bulunduğunu rapor etmişti.Bunun üzerine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askerlerin ve sivillerin hayatlarının korunması için Rus birliklerinin herson kentinden çekilip Dinyeper’in sol kıyısına konuşlandırılmaları emrini vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221109/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-operasyonuyla-ilgili-basin-toplantisi-duzenliyor-1063251720.html
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herson, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı
herson, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı

Rusya: Herson’daki birliklerin çekilmesine ilişkin askeri manevraları başlattık

13:39 10.11.2022 (güncellendi: 14:06 10.11.2022)
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Herson’daki savunma hattının Dinyeper Nehri’nin sol yakasına çekilmesine ilişkin askeri manevraların başladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonda yaşanan gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, ‘Rus birliklerinin, planlandığı gibi Dinyeper Nehri’nin sol kıyısındaki hazırlanmış mevzilerine ilerlemeleri için gereken askeri manevraları başlattıklarını’ belirtti.
Dinyeper’in sağ yakasındaki Herson’da konuşlu Rus güçlerinin, buradan çekilip nehrin sol kıyısına mevzilendirilmesi kararı dün açıklanmıştı.
Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin, televizyonda canlı yayınlanan toplantıda, Ukrayna ordusunun Rus güçlerinin burada olması nedeniyle Herson’a sivilleri gözetmeden bombardıman düzenlediğini ve buradaki Kahovka Barajı’na da gerçekleştirdiği saldırılar yüzünden kentin sular altında kalma tehlikesinin bulunduğunu rapor etmişti.
Bunun üzerine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askerlerin ve sivillerin hayatlarının korunması için Rus birliklerinin herson kentinden çekilip Dinyeper’in sol kıyısına konuşlandırılmaları emrini vermişti.
Herson - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki birliklere Herson kentinden çekilme emri verdi
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