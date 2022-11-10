https://sputniknews.com.tr/20221110/rusya-hersondaki-birliklerin-cekilmesine-iliskin-askeri-manevralari-baslattik-1063281819.html

Rusya: Herson’daki birliklerin çekilmesine ilişkin askeri manevraları başlattık

Rusya: Herson’daki birliklerin çekilmesine ilişkin askeri manevraları başlattık

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Herson’daki savunma hattının Dinyeper Nehri’nin sol yakasına çekilmesine ilişkin askeri manevraların başladığını... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T13:39+0300

2022-11-10T13:39+0300

2022-11-10T14:06+0300

herson

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rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonda yaşanan gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, ‘Rus birliklerinin, planlandığı gibi Dinyeper Nehri’nin sol kıyısındaki hazırlanmış mevzilerine ilerlemeleri için gereken askeri manevraları başlattıklarını’ belirtti.Dinyeper’in sağ yakasındaki Herson’da konuşlu Rus güçlerinin, buradan çekilip nehrin sol kıyısına mevzilendirilmesi kararı dün açıklanmıştı.Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutanı Sergey Surovkin, televizyonda canlı yayınlanan toplantıda, Ukrayna ordusunun Rus güçlerinin burada olması nedeniyle Herson’a sivilleri gözetmeden bombardıman düzenlediğini ve buradaki Kahovka Barajı’na da gerçekleştirdiği saldırılar yüzünden kentin sular altında kalma tehlikesinin bulunduğunu rapor etmişti.Bunun üzerine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus askerlerin ve sivillerin hayatlarının korunması için Rus birliklerinin herson kentinden çekilip Dinyeper’in sol kıyısına konuşlandırılmaları emrini vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20221109/rusya-savunma-bakani-soygu-ukrayna-operasyonuyla-ilgili-basin-toplantisi-duzenliyor-1063251720.html

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herson, rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı