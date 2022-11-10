https://sputniknews.com.tr/20221110/rusya-g20de-turkiyeyle-dogalgaz-isbirligine-ve-tahil-tedarikine-dair-inisiyatifler-aciklayacagiz-1063298442.html

Rusya: G20'de Türkiye'yle doğalgaz işbirliğine ve tahıl tedarikine dair inisiyatifler açıklayacağız

Rusya: G20'de Türkiye'yle doğalgaz işbirliğine ve tahıl tedarikine dair inisiyatifler açıklayacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın G20 Zirvesi'nde Türkiye'yle doğalgaz işbirliğine, tahıl ve gübre tedarikinin organizasyonuna... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T17:06+0300

2022-11-10T17:06+0300

2022-11-10T17:07+0300

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Zaharova, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Rusya heyetinin görevleriyle ilgili sorulara Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yanıt verdi.Rusya heyetinin zirvede Türkiye'yle doğalgaz işbirliğine, tahıl ve gübre tedarikinin organizasyonuna ilişkin birkaç inisiyatif açıklayacağını söyleyen Zaharova, "Rusya, ticari ve insani temeller üzerinde yabancı pazarlara gıda ürünleri ve enerji kaynakları tedarikinde güvenilir partner olmayı sürdürmeye hazır olduğunu teyit edecek. Bununla birlikte Rusya, her türlü fiyat baskısı ve diğer dış baskı girişimlerini reddedecek" dedi.Rusya heyetinin siyasi türbülanslardan bağımsız lojistik güzergahları, teknoloji kümeleri ve ödeme sistemleri oluşturmanın önemini vurgulayacağını anlatan Zaharova, gıda ve enerji güvenliği alanındaki tehditlere müdahale konusunda ikna edici sonuçlar alınmasına özel önem göstereceklerini kaydetti.15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.Batı'nın Rusya'yı tecrit etme girişimleri nedeniyle G20 Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin kararı merakla beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Endonezya'ya gitmeme kararı aldığı açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221110/putin-g20-zirvesine-gitmeyecek-rusyayi-disisleri-bakani-lavrov-temsil-edecek-1063279700.html

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