https://sputniknews.com.tr/20221110/rusya-disisleri-lavrov-macaristan-disisleri-bakani-ile-enerji-alanindaki-isbirligini-gorustu-1063306922.html
Rusya Dışişleri: Lavrov Macaristan Dışişleri Bakanı ile enerji alanındaki işbirliğini görüştü
Rusya Dışişleri: Lavrov Macaristan Dışişleri Bakanı ile enerji alanındaki işbirliğini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Macar mevkidaşı Szijjarto ile enerji alanındaki işbirliğini görüştüğünü duyurdu. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T22:08+0300
2022-11-10T22:08+0300
2022-11-10T22:08+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
macaristan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102296/51/1022965186_0:244:2775:1805_1920x0_80_0_0_8d00a3027529482d92b01a20449fb162.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede enerji alanındaki işbirliği dahil olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.Açıklamada, “Dışişleri bakanları, enerji alanındaki işbirliği dahil olmak üzere ikili işbirliğinin güncel konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu, ayrıca uluslararası platformlardaki etkileşimin bazı yönlerini ele aldı” ifadelerine yer verildi.
rusya
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102296/51/1022965186_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_0db74a60ca0394616330c4c9d9a512ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, macaristan
Rusya Dışişleri: Lavrov Macaristan Dışişleri Bakanı ile enerji alanındaki işbirliğini görüştü
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Macar mevkidaşı Szijjarto ile enerji alanındaki işbirliğini görüştüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede enerji alanındaki işbirliği dahil olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.
Açıklamada, “Dışişleri bakanları, enerji alanındaki işbirliği dahil olmak üzere ikili işbirliğinin güncel konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu, ayrıca uluslararası platformlardaki etkileşimin bazı yönlerini ele aldı” ifadelerine yer verildi.