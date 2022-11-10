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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/rusya-disisleri-lavrov-macaristan-disisleri-bakani-ile-enerji-alanindaki-isbirligini-gorustu-1063306922.html
Rusya Dışişleri: Lavrov Macaristan Dışişleri Bakanı ile enerji alanındaki işbirliğini görüştü
Rusya Dışişleri: Lavrov Macaristan Dışişleri Bakanı ile enerji alanındaki işbirliğini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Macar mevkidaşı Szijjarto ile enerji alanındaki işbirliğini görüştüğünü duyurdu. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T22:08+0300
2022-11-10T22:08+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
macaristan
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede enerji alanındaki işbirliği dahil olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.Açıklamada, “Dışişleri bakanları, enerji alanındaki işbirliği dahil olmak üzere ikili işbirliğinin güncel konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu, ayrıca uluslararası platformlardaki etkileşimin bazı yönlerini ele aldı” ifadelerine yer verildi.
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Rusya Dışişleri: Lavrov Macaristan Dışişleri Bakanı ile enerji alanındaki işbirliğini görüştü

22:08 10.11.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile birlikte
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile birlikte - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Macar mevkidaşı Szijjarto ile enerji alanındaki işbirliğini görüştüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede enerji alanındaki işbirliği dahil olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.
Açıklamada, “Dışişleri bakanları, enerji alanındaki işbirliği dahil olmak üzere ikili işbirliğinin güncel konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu, ayrıca uluslararası platformlardaki etkileşimin bazı yönlerini ele aldı” ifadelerine yer verildi.
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