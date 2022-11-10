https://sputniknews.com.tr/20221110/rusya-disisleri-lavrov-macaristan-disisleri-bakani-ile-enerji-alanindaki-isbirligini-gorustu-1063306922.html

Rusya Dışişleri: Lavrov Macaristan Dışişleri Bakanı ile enerji alanındaki işbirliğini görüştü

Rusya Dışişleri: Lavrov Macaristan Dışişleri Bakanı ile enerji alanındaki işbirliğini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Macar mevkidaşı Szijjarto ile enerji alanındaki işbirliğini görüştüğünü duyurdu. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T22:08+0300

2022-11-10T22:08+0300

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avrupa'da enerji krizi

rusya

macaristan

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede enerji alanındaki işbirliği dahil olmak üzere ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.Açıklamada, “Dışişleri bakanları, enerji alanındaki işbirliği dahil olmak üzere ikili işbirliğinin güncel konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu, ayrıca uluslararası platformlardaki etkileşimin bazı yönlerini ele aldı” ifadelerine yer verildi.

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