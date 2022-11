https://sputniknews.com.tr/20221110/rus-uzman-tahil-anlasmasi-rus-kisminin-uygulanmasinda-ilerleme-kaydedilmedigi-halde-basarisiz-olur-1063299640.html

Rus uzman: Tahıl anlaşması, Rus kısmının uygulanmasında ilerleme kaydedilmezse başarısız olur

Rus uzman: Tahıl anlaşması, Rus kısmının uygulanmasında ilerleme kaydedilmezse başarısız olur

19 Kasım'da sona eren 'Tahıl Anlaşmasının' uzatılması ile ilgili değerlendirmede bulunan Rus uzman Tihonov, anlaşma Rusya'nın beklentilerini karşılamaya... 10.11.2022

‘Tahıl Anlaşması'nın geçerlilik süresi 19 Kasım’da sona ermesine rağmen Rusya ile ilgili kısmı hala yerine getirilmiyor.Rusya Devlet Başkanlığı Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi bünyesindeki Uluslararası Tarım ve Gıda Güvenliği Merkezi Başkanı Anatoliy Tihonov, anlaşma Rusya'nın beklentilerini karşılamaya başlayıncaya kadar uzatılma olasılıklarının oldukça belirsiz kaldığını söyledi.Tihonov, “Mevcut durumda tahıl anlaşmasının geleceğini değerlendirmek çok zor. Şimdiye kadar bu anlaşma bize hiçbir şey vermedi. Her şeyden önce en muhtaç ülkelere gıda tedarikinin sağlanmasını bekliyorduk. Ayrıca şu anda Batı topluluğu tarafından fiilen engellenen gıdaların tedarik edilmesi için imkanların açılmasını bekliyorduk. Ancak uygulamada her şey farklı oldu. Evet, şu anda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in anlaşmanın Rus gıdalarıyla ilgili ikinci bölümünün çalışacağına dair garantiler alma konusunda bir derece harekete geçtiğini görüyoruz. Fakat şimdiye kadar somut bir sonuç yok. Bu açıdan bakıldığında Rusya'nın bu geçidin güvenliğini sağlamasının ve Karadeniz havzasındaki limanların güvenliği konusunda ek yükümlülükler üstlenmesinin ve böylece askeri amaç ve hedefler bakımından bit takım adımlardan yoksun kalmasının bir anlamı yok” diye konuştu.Bununla birlikte Moskova’nın Ankara'nın talebini destekleyebileceğine ve onunla etkileşime büyük önem verdiği için bir dereceye kadar ona yardım edebileceğine dikkat çeken Tihonov, sözlerini şöyle sürdürdü:Tihonov’a göre, her şeye rağmen anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının uygulanması konusunda ilerleme kaydedilmedikçe anlaşmanın başarısızlığa uğraması kaçınılmaz.Rus uzman, “Yine de bence anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmında ileride de ciddi bir takım ilerlemeler olmazsa, bu siyasi açıdan Rusya'nın sadece aldatıldığı anlamına gelecek. Bu durumda, tahıl anlaşmasını uzatmaktan vazgeçmekten başka seçeneğimiz olmayacak. Kaldı ki anlaşmanın alternatifi var. Zira Rusya ve Türkiye'nin en üst düzeyde yaptıkları, Rus tahılını ihtiyacı olan ülkelere kendileri sağlayabileceklerine dair açıklamalar bir tesadüf eseri değil. Bana göre tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilgisi olan başlıca taraf, Ukrayna tahılının lehtarlarıdır. Ve bu kesinlikle Ukrayna değil. Zira aslında hasat ona ait olmayıp, çoğunlukla Batı ülkelerinden Ukrayna’nın neredeyse tüm tahılını yetiştiren, satın alan ve fiilen kontrol eden dünya tüccarlarına ait” vurgusunu yaptı.

