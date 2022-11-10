‘Putin ve Erdoğan arasındaki karşılıklı güven sayesinde Türkiye, gaz başkentine dönüşüyor’

“Bu şekilde, Ukrayna krizinde barış sağlama ve küresel kalkınma için daha sakin koşullar yaratma konularında eşsiz rolünü bir kez daha vurgulamış oldu. Erdoğan’ın Ukrayna ihtilafı bağlamındaki dengeli politikası, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmayı reddetmesi, Türkiye’ye siyasi ve ekonomik büyük faydalar sağladı. Erdoğan, Türkiye için bu eşsiz rolü korumaya çalışıyor, aynı zamanda bu rolü, tahıl anlaşması kapsamındaki başlıca aracılık işlevleriyle pekiştiriyor. Sadece Ukrayna tahılı değil, Rus tahılının sevkiyatı da Türkiye üzerinden yapılırsa bu ülke çok daha fazla kâr elde edecek. Zira Rus tahılının miktarı Ukrayna’ya göre 4-5 kat daha fazla. Üstelik Türkiye, Rusya ile ABD arasında olası bir barış anlaşmasının ana aracısı olabilir. Bu, Türk diplomasisinin büyük başarısı olur. Şimdi Erdoğan bu yönde emin adımlarla ilerliyor.”