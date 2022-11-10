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‘Putin ve Erdoğan arasındaki karşılıklı güven sayesinde Türkiye, gaz başkentine dönüşüyor’
‘Putin ve Erdoğan arasındaki karşılıklı güven sayesinde Türkiye, gaz başkentine dönüşüyor’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Putin ile aralarında “güven ilişkisi” olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren Markov, iki lider arasındaki... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T19:12+0300
2022-11-10T19:12+0300
görüş
türkiye
rusya
doğalgaz
elektrik
vladimir putin
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Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve Türkiye liderleri arasında uzun yıllardır devam eden çok iyi ve güvene dayalı ilişkilerin geliştiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:Erdoğan’ın G20 zirvesi arifesinde Putin’le güven ilişkisinin olduğunu açıklaması tesadüf olmadığını dile getiren Markov, sözlerini şöyle sürdürdü:
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türkiye, rusya, doğalgaz, elektrik, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
türkiye, rusya, doğalgaz, elektrik, vladimir putin, recep tayyip erdoğan

‘Putin ve Erdoğan arasındaki karşılıklı güven sayesinde Türkiye, gaz başkentine dönüşüyor’

19:12 10.11.2022
© Fotoğraf : T.C. CumhurbaşkanlığıErdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi
Erdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© Fotoğraf : T.C. Cumhurbaşkanlığı
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Amur Gadjiev
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Özel
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Putin ile aralarında “güven ilişkisi” olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren Markov, iki lider arasındaki ilişkilerde hüküm süren karşılıklı güvenin, iddialı planlara sahip ortak mega projelerin uygulanması için somut ön koşullar oluşturduğunu belirtti.
Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya ve Türkiye liderleri arasında uzun yıllardır devam eden çok iyi ve güvene dayalı ilişkilerin geliştiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“Vladimir Putin, Erdoğan’ın sözüne güvenilebileceğini ve onunla görüşmelerin her zaman çok ciddi ve anlamlı olduğunu defalarca dile getirmişti. Buna karşılık, Erdoğan da defalarca Putin hakkında olumlu konuşmuştu. Rusya ile Türkiye arasında birçok alanda stratejik ortaklık düzeyine ulaşmış ilişkilerin gelişmesinde, iki liderin birbirine karşılıklı saygısı önemli bir faktör. İki liderin birbirine olan güveni, Türkiye’de nükleer enerjinin geliştirilmesi ve doğalgaz merkezinin yapımı gibi iddialı planlara sahip büyük enerji projelerinin uygulanması için ön koşullar oluşturdu. Türkiye’de bölgesel doğalgaz merkezinin kurulmasının Ankara için büyük başarı olacağı aşikar. Çünkü bu durumda AB ülkeleri Türkiye’ye çok bağımlı hale gelecek. Böyle bir gaz merkezi, Türkiye’yi dünya ekonomisinin gaz başkentine dönüştürecek.”
Erdoğan’ın G20 zirvesi arifesinde Putin’le güven ilişkisinin olduğunu açıklaması tesadüf olmadığını dile getiren Markov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu şekilde, Ukrayna krizinde barış sağlama ve küresel kalkınma için daha sakin koşullar yaratma konularında eşsiz rolünü bir kez daha vurgulamış oldu. Erdoğan’ın Ukrayna ihtilafı bağlamındaki dengeli politikası, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmayı reddetmesi, Türkiye’ye siyasi ve ekonomik büyük faydalar sağladı. Erdoğan, Türkiye için bu eşsiz rolü korumaya çalışıyor, aynı zamanda bu rolü, tahıl anlaşması kapsamındaki başlıca aracılık işlevleriyle pekiştiriyor. Sadece Ukrayna tahılı değil, Rus tahılının sevkiyatı da Türkiye üzerinden yapılırsa bu ülke çok daha fazla kâr elde edecek. Zira Rus tahılının miktarı Ukrayna’ya göre 4-5 kat daha fazla. Üstelik Türkiye, Rusya ile ABD arasında olası bir barış anlaşmasının ana aracısı olabilir. Bu, Türk diplomasisinin büyük başarısı olur. Şimdi Erdoğan bu yönde emin adımlarla ilerliyor.”
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