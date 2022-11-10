https://sputniknews.com.tr/20221110/putin-g20-zirvesine-gitmeyecek-rusyayi-disisleri-bakani-lavrov-temsil-edecek-1063279700.html
Putin G20 Zirvesi'ne gitmeyecek, Rusya'yı Dışişleri Bakanı Lavrov temsil edecek
Putin G20 Zirvesi'ne gitmeyecek, Rusya'yı Dışişleri Bakanı Lavrov temsil edecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi'ne gitmeme kararı aldı. Zirvede Rusya heyetine Dışişleri Bakanı... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T12:52+0300
2022-11-10T12:52+0300
2022-11-10T12:55+0300
dünya
vladimir putin
sergey lavrov
rusya
g20
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Konuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "G20 Zirvesi'nden Rusya'yı Sergey Lavrov'un temsil etmesine karar verildi" dedi.Rusya'nın Endonezya Büyükelçiliği Basın Ataşesi Aleksandr Tumaykin, Putin'in zirveye video konferans yöntemiyle katılma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.Batı'nın Rusya'yı tecrit etme girişimleri nedeniyle Putin'in 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin kararı merakla bekleniyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220904/putinin-g20-zirvesine-katilim-formatiyla-ilgili-karar-guvenlik-faktoru-degerlendirilerek-alinacak-1060787314.html
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vladimir putin, sergey lavrov, rusya, g20
vladimir putin, sergey lavrov, rusya, g20
Putin G20 Zirvesi'ne gitmeyecek, Rusya'yı Dışişleri Bakanı Lavrov temsil edecek
12:52 10.11.2022 (güncellendi: 12:55 10.11.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi'ne gitmeme kararı aldı. Zirvede Rusya heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık edecek.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "G20 Zirvesi'nden Rusya'yı Sergey Lavrov'un temsil etmesine karar verildi" dedi.
Rusya'nın Endonezya Büyükelçiliği Basın Ataşesi Aleksandr Tumaykin, Putin'in zirveye video konferans yöntemiyle katılma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.
Batı'nın Rusya'yı tecrit etme girişimleri nedeniyle Putin'in 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılıp katılmayacağına ilişkin kararı merakla bekleniyordu.