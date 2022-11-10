https://sputniknews.com.tr/20221110/pensilvanya-eyalet-temsilcisi-olu-olmasina-ragmen-yeniden-secildi-1063297078.html

Pensilvanya eyalet temsilcisi, ölü olmasına rağmen yeniden seçildi

Pensilvanya eyalet temsilcisi, ölü olmasına rağmen yeniden seçildi

Geçen ay hayatını kaybeden Pensilvanya eyalet temsilcisi Demokrat Anthony "Tony" DeLuca, ara seçimlerde yeniden seçildi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T16:45+0300

2022-11-10T16:45+0300

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Pensilvanya Meclisi Demokrat Grubu, DeLuca'nın 'saha önce iki kez yendiği lenfoma' nedniyle 85 yaşında hayatını kaybettiğini söyledi.Açıklamada, "Temsilci Tony DeLuca'yı kaybetmekten ötürü inanılmaz derecede üzüntülü olsak da, seçmenlerin onu ölümünden sonra yeniden seçerek ona olan güvenlerini ve Demokratik değerlere bağlılığını göstermeye devam etmelerini görmekten gurur duyuyoruz. Yakında özel bir seçim yapılacak" ifadeleri kullanıldı.Pittsburgh Post-Gazette'ye göre de DeLuca, Pennsylvania'nın en uzun süre görev yapan eyalet temsilcisiydi.60 yılı aşkın bir süredir eyaletin Penn Hills ilçesinde yaşayan DeLuca, politikaya Penn Hills Hükümet Araştırma Komisyonu'nda başladı, ardından beş yıl Penn Hills Meclis Üyesi görevini sürdürdü ve temsilci olmadan önce iki yıl Penn Hills Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.Westinghouse Lisesi ve Allegheny County Community College'dan mezun olan DeLuca'nın dört çocuğu, dokuz torunu ve üç torununun torunu vardı.

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