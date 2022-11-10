https://sputniknews.com.tr/20221110/pensilvanya-eyalet-temsilcisi-olu-olmasina-ragmen-yeniden-secildi-1063297078.html
Pensilvanya eyalet temsilcisi, ölü olmasına rağmen yeniden seçildi
Pensilvanya eyalet temsilcisi, ölü olmasına rağmen yeniden seçildi
Geçen ay hayatını kaybeden Pensilvanya eyalet temsilcisi Demokrat Anthony "Tony" DeLuca, ara seçimlerde yeniden seçildi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T16:45+0300
2022-11-10T16:45+0300
2022-11-10T16:50+0300
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Pensilvanya Meclisi Demokrat Grubu, DeLuca'nın 'saha önce iki kez yendiği lenfoma' nedniyle 85 yaşında hayatını kaybettiğini söyledi.Açıklamada, "Temsilci Tony DeLuca'yı kaybetmekten ötürü inanılmaz derecede üzüntülü olsak da, seçmenlerin onu ölümünden sonra yeniden seçerek ona olan güvenlerini ve Demokratik değerlere bağlılığını göstermeye devam etmelerini görmekten gurur duyuyoruz. Yakında özel bir seçim yapılacak" ifadeleri kullanıldı.Pittsburgh Post-Gazette'ye göre de DeLuca, Pennsylvania'nın en uzun süre görev yapan eyalet temsilcisiydi.60 yılı aşkın bir süredir eyaletin Penn Hills ilçesinde yaşayan DeLuca, politikaya Penn Hills Hükümet Araştırma Komisyonu'nda başladı, ardından beş yıl Penn Hills Meclis Üyesi görevini sürdürdü ve temsilci olmadan önce iki yıl Penn Hills Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.Westinghouse Lisesi ve Allegheny County Community College'dan mezun olan DeLuca'nın dört çocuğu, dokuz torunu ve üç torununun torunu vardı.
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abd, pensilvanya, seçimler, abd ara seçimleri, abd'de yapılacak olan ara seçimler, ölüm
abd, pensilvanya, seçimler, abd ara seçimleri, abd'de yapılacak olan ara seçimler, ölüm
Pensilvanya eyalet temsilcisi, ölü olmasına rağmen yeniden seçildi
16:45 10.11.2022 (güncellendi: 16:50 10.11.2022) Abone ol
Geçen ay hayatını kaybeden Pensilvanya eyalet temsilcisi Demokrat Anthony "Tony" DeLuca, ara seçimlerde yeniden seçildi.
Pensilvanya Meclisi Demokrat Grubu, DeLuca'nın 'saha önce iki kez yendiği lenfoma' nedniyle 85 yaşında hayatını kaybettiğini söyledi.
Açıklamada, "Temsilci Tony DeLuca'yı kaybetmekten ötürü inanılmaz derecede üzüntülü olsak da, seçmenlerin onu ölümünden sonra yeniden seçerek ona olan güvenlerini ve Demokratik değerlere bağlılığını göstermeye devam etmelerini görmekten gurur duyuyoruz. Yakında özel bir seçim yapılacak" ifadeleri kullanıldı.
Pittsburgh Post-Gazette'ye göre de DeLuca, Pennsylvania'nın en uzun süre görev yapan eyalet temsilcisiydi.
60 yılı aşkın bir süredir eyaletin Penn Hills ilçesinde yaşayan DeLuca, politikaya Penn Hills Hükümet Araştırma Komisyonu'nda başladı, ardından beş yıl Penn Hills Meclis Üyesi görevini sürdürdü ve temsilci olmadan önce iki yıl Penn Hills Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.
Westinghouse Lisesi ve Allegheny County Community College'dan mezun olan DeLuca'nın dört çocuğu, dokuz torunu ve üç torununun torunu vardı.