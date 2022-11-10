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https://sputniknews.com.tr/20221110/pasinyan-azerbaycana-karabag-cevresinde-ve-sinirda-askerden-arindirilmis-bolge-kurulmasini-onerdim-1063287224.html
Paşinyan: Azerbaycan'a Karabağ çevresinde ve sınırda askerden arındırılmış bölge kurulmasını önerdim
Paşinyan: Azerbaycan'a Karabağ çevresinde ve sınırda askerden arındırılmış bölge kurulmasını önerdim
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'a Dağlık Karabağ çevresinde ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında askerden arındırılmış bölge kurulmasını teklif... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T14:06+0300
2022-11-10T14:26+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
nikol paşinyan
ilham aliyev
dağlık karabağ
rusya
vladimir putin
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Ermenistan Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptıkları üçlü zirvede, Dağlık Karabağ çevresinde uluslararası garantilerle desteklenen askerden arındırılmış bölge kurulmasını teklif ettiğini anlattı. "Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da ordusu bulunmuyor, Azerbaycan, bunun denetlenmesi için Dağlık Karabağ'a gözlem misyonu gönderme teklifimizi reddetti. Benim kanaatime göre Dağlık Karabağ Ermenileri, sadece Azerbaycan tarafından soykırıma maruz kalmamak için bir savunma ordusu bulunduruyor" diyen Paşinyan, askerden arındırılmış bölge teklifinin kabulü halinde bu kadar kapsamlı bir savunma ordusuna gerek kalmayacağını ifade etti.Paşinyan, bu teklifin hala daha geçerli olduğunun altını çizdi.Sınır hattında da askerden arındırılmış bölge kurulmasını önerdiğini kaydeden Paşinyan, "1991 yılında geçerli olan iki ülke sınırlarından birliklerin çekilmesini, her iki taraftan 3'er kilometrelik askerden arındırılmış bölge kurulmasını teklif ettim. Dün Azerbaycan'a bu teklifin güncellenmiş versiyonunu gönderdik" dedi.Paşinyan, Azerbaycan ordusunun tüm unsurlarının Ermenistan topraklarından çekilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.'Ermenistan'ın barış yoluyla yok edilmesine müsaade etmeyeceğim'Ermenistan'ın Güney Kafkasya'da barışı tesis etme amacına bağlılığını koruduğunu belirten Paşinyan, ancak Ermenistan'ın barış yoluyla yok edilmesine müsaade etmeyeceğini vurguladı.Paşinyan, "Ermenistan-Azerbaycan sınırını belirleme çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, bölgedeki tüm ulaşım ağları ve ekonomik ilişkiler önündeki engellerin kaldırılması, Azerbaycan ile mümkün olan en kısa sürede barış anlaşması imzalanması için her türlü çabayı göstereceğiz, zira barış gündemine gerçekten ve içtenlikle bağlıyız. Ancak birileri barış gündeminin Ermenistan'ın veya Dağlık Karabağ Ermenilerinin 'barış yoluyla imhası' olduğunu sanıyorsa, çok yanılıyorlar. Barış gündemi, Ermenistan ile bölgenin barış içinde gelişmesi ve bir arada yaşamasıdır ve hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221108/azerbaycan-disisleri-bakanligi-baku-ve-erivan-baris-gorusmelerini-hizlandirmayi-kararlastirdi-1063186846.html
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ermenistan, azerbaycan, nikol paşinyan, ilham aliyev, dağlık karabağ, rusya, vladimir putin
ermenistan, azerbaycan, nikol paşinyan, ilham aliyev, dağlık karabağ, rusya, vladimir putin

Paşinyan: Azerbaycan'a Karabağ çevresinde ve sınırda askerden arındırılmış bölge kurulmasını önerdim

14:06 10.11.2022 (güncellendi: 14:26 10.11.2022)
© Sputnik / Алексей Никольский / Multimedya arşivine gidin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'a Dağlık Karabağ çevresinde ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında askerden arındırılmış bölge kurulmasını teklif ettiklerini açıkladı.
Ermenistan Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Paşinyan, 31 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptıkları üçlü zirvede, Dağlık Karabağ çevresinde uluslararası garantilerle desteklenen askerden arındırılmış bölge kurulmasını teklif ettiğini anlattı.
"Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da ordusu bulunmuyor, Azerbaycan, bunun denetlenmesi için Dağlık Karabağ'a gözlem misyonu gönderme teklifimizi reddetti. Benim kanaatime göre Dağlık Karabağ Ermenileri, sadece Azerbaycan tarafından soykırıma maruz kalmamak için bir savunma ordusu bulunduruyor" diyen Paşinyan, askerden arındırılmış bölge teklifinin kabulü halinde bu kadar kapsamlı bir savunma ordusuna gerek kalmayacağını ifade etti.
Paşinyan, bu teklifin hala daha geçerli olduğunun altını çizdi.
Sınır hattında da askerden arındırılmış bölge kurulmasını önerdiğini kaydeden Paşinyan, "1991 yılında geçerli olan iki ülke sınırlarından birliklerin çekilmesini, her iki taraftan 3'er kilometrelik askerden arındırılmış bölge kurulmasını teklif ettim. Dün Azerbaycan'a bu teklifin güncellenmiş versiyonunu gönderdik" dedi.
Paşinyan, Azerbaycan ordusunun tüm unsurlarının Ermenistan topraklarından çekilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

'Ermenistan'ın barış yoluyla yok edilmesine müsaade etmeyeceğim'

Ermenistan'ın Güney Kafkasya'da barışı tesis etme amacına bağlılığını koruduğunu belirten Paşinyan, ancak Ermenistan'ın barış yoluyla yok edilmesine müsaade etmeyeceğini vurguladı.
Paşinyan, "Ermenistan-Azerbaycan sınırını belirleme çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, bölgedeki tüm ulaşım ağları ve ekonomik ilişkiler önündeki engellerin kaldırılması, Azerbaycan ile mümkün olan en kısa sürede barış anlaşması imzalanması için her türlü çabayı göstereceğiz, zira barış gündemine gerçekten ve içtenlikle bağlıyız. Ancak birileri barış gündeminin Ermenistan'ın veya Dağlık Karabağ Ermenilerinin 'barış yoluyla imhası' olduğunu sanıyorsa, çok yanılıyorlar. Barış gündemi, Ermenistan ile bölgenin barış içinde gelişmesi ve bir arada yaşamasıdır ve hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.
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