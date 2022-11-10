https://sputniknews.com.tr/20221110/pamuk-fiyati-maliyetin-altina-dustu-uretim-duserse-tekstil-sektoru-de-etkilenir-1063291078.html

Pamuk fiyatı maliyetin altına düştü: Üretim düşerse tekstil sektörü de etkilenir

Pamuk fiyatı maliyetin altına düştü: Üretim düşerse tekstil sektörü de etkilenir

Bu yıl pamuğa biçilen fiyat maliyetin altında kaldı. 14.70 liraya mal olan pamuğa biçilen fiyat 12 lira civarında. Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T14:50+0300

2022-11-10T14:50+0300

2022-11-10T14:56+0300

ekonomi

pamuk

işçi

üretim

ithal mallar

satış

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Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl elde edilen verimin ardından bu yıl pamuk ekim alanı yüzde 40 artış gösterdi. Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne önemli oranda ham madde sağlayan pamuk aynı zamanda Diyarbakır’ı tekstil kent konumuna çıkardı. Türkiye’de pamuk üretiminin yüksek oranda artmasına rağmen dışarıdan ithal edilmesi yerli üreticiyi etkiliyor. Çiftçinin 14.70 TL’ye mal olan pamuğa bu yıl 12-13 TL arasında fiyat biçildi. Zarar eden çiftçinin yüzbinlerce ton pamuğu harmanda kaldı. Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, bu zarardan kaynaklı önümüzdeki yıl pamuk üretiminin yüzde 70 oranında düşeceğini söyledi.‘Pamuk fiyatı önceki yılın altına düştü’Aynı zamanda Çukobirlik Tarım Satış Kooperatifler Birliği Diyarbakır Kooperatif Birliği Başkan Vekili olan Süleyman İskenderoğlu, “Diyarbakır’da pamuk hasadı bitti bitecek. Pamuğun yüzde 10 kadarı henüz tarlada kalmıştır. Pamuk hasat edildi, pamuk tarlada bitti ancak harmanda pamuk var. Biçerdöver ya da el toplama işçilikle pamuk toplandı ama şuan bu pamuk harmanda ve satılmıyor. Çünkü fiyat düşük. Geçen yıl sezon açılışında pamuk 11-12 TL idi ancak sezonun kapanışında pamuk fiyatı 25 TL’ye kadar çıkmıştı. Bu yıl ise şuan pamuğun fiyatı 12-13 lira. Bir yıl öncesinin çok altına inmiş. Geçen yıl eylül ayında ilk sezon açıldığında pamuğun fiyatı 12 TL idi. Sezon ortasında 16-17 ve kademeli olarak 25 TL’ye kadar çıktı. Hatta 41 beyaz renk pamuğu 26 TL’ye satan çiftçilerimiz dahi oldu” dedi.‘Girdi maliyetleri bir yılda yüzde 300 ila yüzde 420 arasında arttı’Pamukta girdi maliyetlerinin bir yılda yüzde 300 ila yüzde 420 arasında artış gösterdiğini belirten İskenderoğlu “Geçen yıl bu zaman 11 TL olan mazot şimdi 27 TL ve yaklaşık 3 kat yükselmiş. Geçen yıl bu zaman Tarım Kredi Kooperatifi’nden tonunu 4 bin 150 TL’ye aldığım gübre şuan 13 bin 500 lira. İlaçların yüzde 90 hammaddesi yurt dışından geldiği için ilaç fiyatları da geçen yıla göre ciddi şekilde arttı. Geçen yıl bir deposu 500-600 liraya mal olan ilaç bu yıl 2 bin liraya çıkmış durumda. Pamuk toplamada işçilik maliyetlerinde geçen yıl ton başına 750 TL’ye toplanıyordu, bu yıl ise 2000 TL’ye toplanıyor. Yani, pamuk üreticisi zor durumda, üretici mahvoldu, perişan oldu” şeklinde konuştu.‘Diyarbakır ve Şanlıurfa’da pamuk üretimi yüzde 70 düşecek’Seneye pamuk üretiminin Diyarbakır’da ve Şanlıurfa’da yaklaşık yüzde 70 düşeceğini kaydeden İskenderoğlu, şunları söyledi: ‘Türkiye’de yüksek oranda pamuk üretilirken, dışarıdan ithal ediliyor’Zarar eden çiftçinin önümüzdeki yıl pamuk üretiminden vazgeçmesi durumunda etkilenecek sektörlerden biri de tekstil. Güneydoğu Tekstil Sanayi İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran, bu riske dikkat çekerek “Herhalde, Türkiye’de ilk defa bu kadar yüksek oranda pamuk üretilirken hala ciddi bir şekilde pamuğu dışarıdan ithal edilme durumu söz konusu. Üretici, özellikle fiyatların düşük olmasından kaynaklı şuan ciddi şekilde sorun yaşıyor. Tabi bu sorun devam ederse önümüzdeki yıl üretimin oranı en yüzde 50 civarında daralacağını görüyoruz. Dolayısıyla bu kent olarak da ülke olarak da ciddi bir sıkıntıya neden olur. Çünkü daha fazla ithalata bağımlı kalmış olacağız. Bu gerçekten konuşulması, tartışılması gereken bir konu. Pamuk üreticilerinin sesinin duyulması gerekiyor. Sektörel anlamda bu kadar hızlı gelişen ve aynı zamanda tarım kenti olan Diyarbakır’da da önümüzdeki yıllarda ciddi sorunlara neden olacaktır” şeklinde konuştu.‘Üretim düşerse dışa bağımlılık artar’Üretimin azalması durumunda Türkiye’nin dışa bağımlılığını arttıracağını ifade eden Dalkıran “Diyarbakır’ın kendi içinde bir ekosistemin oluşması noktasında ciddi bir altyapı oluştu. Bu ekosistem nedir? Bizim daha önce bir sloganımız vardı ‘topraktan podyuma’ diye. Şimdi toprakta üretilen pamuğun Diyarbakır’da satış aşamasına varana kadar bir altyapısı olmaya başladı. Pamuk noktasında bu kadar büyük bir potansiyel varken, tarım arazileri bu kadar elverişli iken ve Türkiye’de kaliteli pamuğun yetiştiği alanların başında gelirken bunun üretiminin yapılmaması beraberinde sonraki yıllarda dışa bağımlılığı arttıracak ve kendi içindeki o ekosistemi bitirmiş olacaktır. Pamuk fiyatlarının yükselmesi beraberinde bizim iplik fiyatlarını da etkileyecektir, bu da bilinen bir gerçektir ama gidip başka bir yerden pamuk ithal etmemiz bu günün sonunda daha büyük sıkıntılara neden olacaktır. Onun için pamuk üreticilerine sahip çıkılması ve fiyatların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221004/turkiye-ziraatcilar-dernegi-planlama-olmayinca-bunun-cezasini-uretici-cekiyor-1061946023.html

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2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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pamuk, işçi, üretim, ithal mallar, satış