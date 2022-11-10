Nesli tükenmekte olan gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi

© DHA Yavru gibonun, bu türün devamı için son derece önemli olduğunu anlatan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Park Eğitim Pazarlama Müdürü Tuğçe Özgür, şöyle konuştu: "Yaklaşık 6 yıldır çift olarak parkımızda bulunuyorlar. Bakıcılarımız büyük bir özveriyle bakımlarını yapıyorlar ve bu yıl ilk defa yeni bir yavruları oldu. Aslında bu yavru şu an hepimiz için, tüm dünya için önemli bir yavru. Çünkü nesli kritik seviyede tükenme tehlikesi altında. Yeni bir yavrunun olması çok büyük bir sevgiyle ve neşeyle karşılandı. Yavrumuz şu anda yaklaşık 2 aylık. Bütün gün annesinin kucağında. Ona sarılarak, onu emerek beslendiği için henüz cinsiyetini göremiyoruz. Zaten bu canlıların hepsi sarı renkli doğuyor, 2 yıl sonra siyaha dönüyorlar. Erkek gibonlar siyah renkte kalırken, yavru eğer dişiyse 2 yaşından sonra tekrar sarı rengine dönüyor. Şu anda bu canlılar aslında tamamıyla otçul beslenen canlılar, henüz katı gıdaya geçmedi. Annesi meyve, sebze, haşlanmış yumurta gibi protein kaynaklı besleniyor. Yavru ise bütün gün annesini emiyor."