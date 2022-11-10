https://sputniknews.com.tr/20221110/nebati-londraya-gitmeden-once-bunlarla-gorusmenize-gerek-yok-biz-is-basina-geliyoruz-demisler--1063275699.html

Nebati: Londra'ya gitmeden önce, 'Bunlarla görüşmenize gerek yok, biz iş başına geliyoruz' demişler

Nebati: Londra'ya gitmeden önce, 'Bunlarla görüşmenize gerek yok, biz iş başına geliyoruz' demişler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazinemiz adına Londra'ya gitmeden önce, 'Bunlarla görüşmenize gerek yok, yakında biz iş başına geliyoruz' diye haber... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T11:21+0300

2022-11-10T11:21+0300

2022-11-10T11:21+0300

politika

nureddin nebati

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

hazine ve maliye bakanlığı

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Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Nebati ile görüşmelerinden bazı detayları aktardı.Müderrisoğlu yazısında şunları kaydetti:"Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, -oldukça sorunlu- söylemlerinin perde gerisinde olup bitenleri sorma fırsatı buldum. Sohbetimizin gündemi, "Cari açığın uyuşturucu parası ile finanse edildiği" iddiasına ve "Londra'da temiz para bulma" polemiğine odaklandı. Kemal Bey, Bakan Nebati'nin son Londra temaslarını siyasi malzeme yapmışken, Bakanın ne düşündüğünü de öğrenmek lazımdı. Sn. Nebati, -biraz sonra açacağım- bazı hassas noktalara işaret ettikten sonra Sn. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Ama CHP Genel Başkanı'nın bir beyanı var ki... Ona da hayli sert tepki gösterdi."Müderrisoğlu, Bakan Nebati'nin Londra ziyaretine ilişkin "Ben, gizli bir görüşme yapmadım. Hepsi açık, şeffaf ve devletin kayıtlarında olan temaslardı. Kamuoyu ile de paylaşıldı" dedi. Ve sonra sordu: "Kılıçdaroğlu kimlerle, ne konuştu, ne vaat etti, görüşmeyi kimler, ne için ayarladı?" dediğini aktardı ve "Bununla da yetinmedi ve ilginç bir detayı aktardı" diyerek şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin ise akan Nebati şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221106/kilicdaroglu-dunyanin-ne-kadar-mafya-pisligi-varsa-paralari-ile-birlikte-sehirlerimize-geldi-1063129467.html

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nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hazine ve maliye bakanlığı