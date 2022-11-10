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https://sputniknews.com.tr/20221110/nebati-londraya-gitmeden-once-bunlarla-gorusmenize-gerek-yok-biz-is-basina-geliyoruz-demisler--1063275699.html
Nebati: Londra'ya gitmeden önce, 'Bunlarla görüşmenize gerek yok, biz iş başına geliyoruz' demişler
Nebati: Londra'ya gitmeden önce, 'Bunlarla görüşmenize gerek yok, biz iş başına geliyoruz' demişler
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazinemiz adına Londra'ya gitmeden önce, 'Bunlarla görüşmenize gerek yok, yakında biz iş başına geliyoruz' diye haber... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T11:21+0300
2022-11-10T11:21+0300
politika
nureddin nebati
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
hazine ve maliye bakanlığı
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Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Nebati ile görüşmelerinden bazı detayları aktardı.Müderrisoğlu yazısında şunları kaydetti:"Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, -oldukça sorunlu- söylemlerinin perde gerisinde olup bitenleri sorma fırsatı buldum. Sohbetimizin gündemi, "Cari açığın uyuşturucu parası ile finanse edildiği" iddiasına ve "Londra'da temiz para bulma" polemiğine odaklandı. Kemal Bey, Bakan Nebati'nin son Londra temaslarını siyasi malzeme yapmışken, Bakanın ne düşündüğünü de öğrenmek lazımdı. Sn. Nebati, -biraz sonra açacağım- bazı hassas noktalara işaret ettikten sonra Sn. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Ama CHP Genel Başkanı'nın bir beyanı var ki... Ona da hayli sert tepki gösterdi."Müderrisoğlu, Bakan Nebati'nin Londra ziyaretine ilişkin "Ben, gizli bir görüşme yapmadım. Hepsi açık, şeffaf ve devletin kayıtlarında olan temaslardı. Kamuoyu ile de paylaşıldı" dedi. Ve sonra sordu: "Kılıçdaroğlu kimlerle, ne konuştu, ne vaat etti, görüşmeyi kimler, ne için ayarladı?" dediğini aktardı ve "Bununla da yetinmedi ve ilginç bir detayı aktardı" diyerek şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin ise akan Nebati şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221106/kilicdaroglu-dunyanin-ne-kadar-mafya-pisligi-varsa-paralari-ile-birlikte-sehirlerimize-geldi-1063129467.html
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nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hazine ve maliye bakanlığı

Nebati: Londra'ya gitmeden önce, 'Bunlarla görüşmenize gerek yok, biz iş başına geliyoruz' demişler

11:21 10.11.2022
© Twitter/Nureddin NebatiNureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© Twitter/Nureddin Nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazinemiz adına Londra'ya gitmeden önce, 'Bunlarla görüşmenize gerek yok, yakında biz iş başına geliyoruz' diye haber gönderdiklerini biliyorum!" açıklamasını yaptı.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Nebati ile görüşmelerinden bazı detayları aktardı.
Müderrisoğlu yazısında şunları kaydetti:
"Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, -oldukça sorunlu- söylemlerinin perde gerisinde olup bitenleri sorma fırsatı buldum. Sohbetimizin gündemi, "Cari açığın uyuşturucu parası ile finanse edildiği" iddiasına ve "Londra'da temiz para bulma" polemiğine odaklandı. Kemal Bey, Bakan Nebati'nin son Londra temaslarını siyasi malzeme yapmışken, Bakanın ne düşündüğünü de öğrenmek lazımdı. Sn. Nebati, -biraz sonra açacağım- bazı hassas noktalara işaret ettikten sonra Sn. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Ama CHP Genel Başkanı'nın bir beyanı var ki... Ona da hayli sert tepki gösterdi."
Müderrisoğlu, Bakan Nebati'nin Londra ziyaretine ilişkin "Ben, gizli bir görüşme yapmadım. Hepsi açık, şeffaf ve devletin kayıtlarında olan temaslardı. Kamuoyu ile de paylaşıldı" dedi. Ve sonra sordu: "Kılıçdaroğlu kimlerle, ne konuştu, ne vaat etti, görüşmeyi kimler, ne için ayarladı?" dediğini aktardı ve "Bununla da yetinmedi ve ilginç bir detayı aktardı" diyerek şöyle devam etti:
"Ben, hazinemiz adına Londra'ya gitmeden önce, 'Bunlarla görüşmenize gerek yok. Yakında biz iş başına geliyoruz. Muhatap almayın' diye haber gönderdiklerini de biliyorum! Türkiye Cumhuriyeti, ülkesine yatırım yapan, meşru kuruluşları muhatap alır. Tefeci ile işi olmamıştır, olmaz da. Kemal Bey'in o ifadesini, Türkiye'ye hakaret sayarım. Kılıçdaroğlu 'Temiz para' diyormuş. Bizim, finansmanımızdan şüphemiz yok. Londra'da Eurobond ve Sukuk (kira sertifikası) ihracı ile doğrudan yatırımı ele aldık. 'Yatırımın önündeki engelleri kaldırdık, kaldırmaya hazırız. Türkiye güçlüdür, geleceği parlaktır, 21. yüzyılın ülkesidir' dedik. Nitekim Sukuk ihracımıza da 11 milyar dolar talep geldi, ilk etapta 3 milyar dolar kaynak temin ettik."
Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin ise akan Nebati şunları söyledi:

"Bu söylem, Türkiye Cumhuriyeti'ni zora sokmak için geliştirilmiş bir komplodur. Kemal Bey de iyi bilir ki Türkiye Cumhuriyeti; MASAK gözetiminden, bankaların şüpheli işlem bildiriminden geçmeyen veya yasaklı kişilere ait parayı kabul etmez! Yasal çerçeve suç geliri ile irtibatı olan finansın ülkeye transferine zaten izin vermez"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
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