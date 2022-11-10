https://sputniknews.com.tr/20221110/meclis-kursusune-zarar-verdigi-gerekcesiyle-chpli-erbaya-10-bin-tllik-fatura-cikarildi-1063266925.html

'Meclis kürsüsüne zarar verdiği' gerekçesiyle CHP'li Erbay'a 10 bin TL'lik fatura çıkarıldı

'Meclis kürsüsüne zarar verdiği' gerekçesiyle CHP'li Erbay'a 10 bin TL'lik fatura çıkarıldı

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'a, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası'nın görüşmeleri sırasında, Meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T00:29+0300

2022-11-10T00:29+0300

2022-11-10T00:48+0300

türkiye

dezenformasyon

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

fatura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063267419_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bce9997f4bcaa91b42e9800755e945.jpg

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'a meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL fatura kesildi. DHA'nın haberine göre; CHP'li Burak Erbay'a Meclis Başkanlığı'na bağlı bir avukat tarafından yazı yollandığı ve kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL talep edildiği belirtildi. Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası görüşülürken kürsüye çıkmış ve yasayı protesto etmek amacıyla telefonunu kürsüye vurarak kırmıştı. CHP'li Erbay'a TBMM İçtüzüğü gereği yaptırım cezası verilmemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221013/chp-mugla-milletvekili-burak-erbay-tbmm-genel-kurulunda-cekicle-cep-telefonunu-kirdi-1062249199.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dezenformasyon, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fatura