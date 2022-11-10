https://sputniknews.com.tr/20221110/meclis-kursusune-zarar-verdigi-gerekcesiyle-chpli-erbaya-10-bin-tllik-fatura-cikarildi-1063266925.html
'Meclis kürsüsüne zarar verdiği' gerekçesiyle CHP'li Erbay'a 10 bin TL'lik fatura çıkarıldı
'Meclis kürsüsüne zarar verdiği' gerekçesiyle CHP'li Erbay'a 10 bin TL'lik fatura çıkarıldı
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'a, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası'nın görüşmeleri sırasında, Meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T00:29+0300
2022-11-10T00:29+0300
2022-11-10T00:48+0300
türkiye
dezenformasyon
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
fatura
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CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'a meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL fatura kesildi. DHA'nın haberine göre; CHP'li Burak Erbay'a Meclis Başkanlığı'na bağlı bir avukat tarafından yazı yollandığı ve kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL talep edildiği belirtildi. Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası görüşülürken kürsüye çıkmış ve yasayı protesto etmek amacıyla telefonunu kürsüye vurarak kırmıştı. CHP'li Erbay'a TBMM İçtüzüğü gereği yaptırım cezası verilmemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221013/chp-mugla-milletvekili-burak-erbay-tbmm-genel-kurulunda-cekicle-cep-telefonunu-kirdi-1062249199.html
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dezenformasyon, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fatura
dezenformasyon, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), fatura
'Meclis kürsüsüne zarar verdiği' gerekçesiyle CHP'li Erbay'a 10 bin TL'lik fatura çıkarıldı
00:29 10.11.2022 (güncellendi: 00:48 10.11.2022) Abone ol
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'a, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası'nın görüşmeleri sırasında, Meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL fatura çıkarıldı.
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'a meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL fatura kesildi.
DHA'nın haberine göre; CHP'li Burak Erbay'a Meclis Başkanlığı'na bağlı bir avukat tarafından yazı yollandığı ve kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL talep edildiği belirtildi.
Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası görüşülürken kürsüye çıkmış ve yasayı protesto etmek amacıyla telefonunu kürsüye vurarak kırmıştı. CHP'li Erbay'a TBMM İçtüzüğü gereği yaptırım cezası verilmemişti.