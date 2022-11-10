https://sputniknews.com.tr/20221110/meb-ogretmenlik-kariyer-basamaklari-sinavinin-ertelendigi-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1063300946.html
MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor
MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyadaki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiğine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T18:29+0300
2022-11-10T18:29+0300
2022-11-10T18:36+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
sınav
erteleme
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor" açıklaması yapıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sınav, erteleme
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sınav, erteleme
MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor
18:29 10.11.2022 (güncellendi: 18:36 10.11.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyadaki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiğine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor" açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.