https://sputniknews.com.tr/20221110/meb-ogretmenlik-kariyer-basamaklari-sinavinin-ertelendigi-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1063300946.html

MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor

MEB: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyadaki Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiğine yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T18:29+0300

2022-11-10T18:29+0300

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türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen

sınav

erteleme

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmıyor" açıklaması yapıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sınav, erteleme