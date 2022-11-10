https://sputniknews.com.tr/20221110/kopya-ceken-ogrencinin-ailesi-ogretmeni-sinifta-dovdu-1063294274.html
Kopya çeken öğrencinin ailesi öğretmeni sınıfta dövdü
Kopya çeken öğrencinin ailesi öğretmeni sınıfta dövdü
Şırnak'ın Cizre ilçesindeki ortaokulda bir öğretmen, iddiaya göre kopya çektiği gerekçesiyle okul idaresine gönderdiği öğrencinin iki ağabeyi tarafından... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T16:09+0300
2022-11-10T16:09+0300
2022-11-10T16:10+0300
yaşam
şırnak
kopya
öğretmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063294362_0:26:1001:589_1920x0_80_0_0_596806f2a38632d70bd825a27fbee5c4.jpg
Şırnak'ta bir öğretmen, iddiaya göre öğrencisinin ağabeyleri tarafından dövüldü.Cizre ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğretmen M.K. dün sınavda kopya çeken öğrencisini, okul idaresine gönderdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin ailesine bildirdi.Okula gelen öğrencinin ağabeyleri Ş.B. ve A.B., iddiaya göre ders sırasında sınıfa girip öğretmen M.K.’yi öğrencilerinin gözü önünde dövdü.Ses üzerine diğer sınıflardaki öğretmenlerin gelmesiyle Ş.B. ve A.B. sınıftan çıkarıldı. Bir süre koridorda devam eden tartışmanın ardından ağabeyler dışarı çıkarıldı.Öğretmen M.K. kendisini döven Ş.B. ve A.B.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063294362_90:0:909:614_1920x0_80_0_0_5ad6ab06ea7ce743c4f18fb424288786.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şırnak, kopya, öğretmen
Kopya çeken öğrencinin ailesi öğretmeni sınıfta dövdü
16:09 10.11.2022 (güncellendi: 16:10 10.11.2022) Abone ol
Şırnak'ın Cizre ilçesindeki ortaokulda bir öğretmen, iddiaya göre kopya çektiği gerekçesiyle okul idaresine gönderdiği öğrencinin iki ağabeyi tarafından sınıfta dövüldü. Öğretmen, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu, zanlılar gözaltına alındı.
Şırnak'ta bir öğretmen, iddiaya göre öğrencisinin ağabeyleri tarafından dövüldü.
Cizre ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğretmen M.K. dün sınavda kopya çeken öğrencisini, okul idaresine gönderdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin ailesine bildirdi.
Okula gelen öğrencinin ağabeyleri Ş.B. ve A.B., iddiaya göre ders sırasında sınıfa girip öğretmen M.K.’yi öğrencilerinin gözü önünde dövdü.
Ses üzerine diğer sınıflardaki öğretmenlerin gelmesiyle Ş.B. ve A.B. sınıftan çıkarıldı. Bir süre koridorda devam eden tartışmanın ardından ağabeyler dışarı çıkarıldı.
Öğretmen M.K. kendisini döven Ş.B. ve A.B.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.