https://sputniknews.com.tr/20221110/kopya-ceken-ogrencinin-ailesi-ogretmeni-sinifta-dovdu-1063294274.html

Kopya çeken öğrencinin ailesi öğretmeni sınıfta dövdü

Kopya çeken öğrencinin ailesi öğretmeni sınıfta dövdü

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki ortaokulda bir öğretmen, iddiaya göre kopya çektiği gerekçesiyle okul idaresine gönderdiği öğrencinin iki ağabeyi tarafından... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T16:09+0300

2022-11-10T16:09+0300

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yaşam

şırnak

kopya

öğretmen

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Şırnak'ta bir öğretmen, iddiaya göre öğrencisinin ağabeyleri tarafından dövüldü.Cizre ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğretmen M.K. dün sınavda kopya çeken öğrencisini, okul idaresine gönderdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin ailesine bildirdi.Okula gelen öğrencinin ağabeyleri Ş.B. ve A.B., iddiaya göre ders sırasında sınıfa girip öğretmen M.K.’yi öğrencilerinin gözü önünde dövdü.Ses üzerine diğer sınıflardaki öğretmenlerin gelmesiyle Ş.B. ve A.B. sınıftan çıkarıldı. Bir süre koridorda devam eden tartışmanın ardından ağabeyler dışarı çıkarıldı.Öğretmen M.K. kendisini döven Ş.B. ve A.B.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

şırnak

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şırnak, kopya, öğretmen