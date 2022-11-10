https://sputniknews.com.tr/20221110/kenya-40-dolara-akilli-telefon-uretecek-1063294165.html

Kenya '40 dolara' akıllı telefon üretecek

Kenya '40 dolara' akıllı telefon üretecek

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkesinin gelecek yıl yaklaşık 40 dolara akıllı telefon üretmeye başlayacağını söyledi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T16:08+0300

2022-11-10T16:08+0300

2022-11-10T16:08+0300

dünya

kenya

akıllı telefon

üretim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052008748_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2e8fb6b8dd52cfba46144810116379e6.jpg

Citizen televizyonunun haberine göre, Ruto, başkent Nairobi'de Ulusal Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği toplantıda, Kenya'nın Afrika'nın en ucuz akıllı telefonlarının üretileceği yer olacağı sözünü verdi.Telekomünikasyon şirketleriyle görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Ruto, ihtiyaç duyulan her özelliğe sahip olacak akıllı telefonları 5 bin Kenya şilininden (yaklaşık 40 dolar) daha az bir maliyetle üreteceklerini iddia etti.Ruto, "Söz veriyorum, Kenya, gelecek 8 ila 12 ayda Afrika'nın en ucuz akıllı telefonunu üretecek" ifadesini kullandı.Başkan Ruto ayrıca yakın gelecekte hükümet hizmetlerinin yüzde 90'ını dijital platformlara aktarmayı planladıklarını söyledi.Afrika'da daha önce Ruanda ve Güney Afrika'da da yerli akıllı telefonlar üretilmiş ancak Güney Afrika'daki üretimi yapan şirket, bu yıl fabrikasını satışa çıkarmıştı.

kenya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kenya, akıllı telefon, üretim