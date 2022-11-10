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https://sputniknews.com.tr/20221110/kenya-40-dolara-akilli-telefon-uretecek-1063294165.html
Kenya '40 dolara' akıllı telefon üretecek
Kenya '40 dolara' akıllı telefon üretecek
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkesinin gelecek yıl yaklaşık 40 dolara akıllı telefon üretmeye başlayacağını söyledi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T16:08+0300
2022-11-10T16:08+0300
dünya
kenya
akıllı telefon
üretim
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Citizen televizyonunun haberine göre, Ruto, başkent Nairobi'de Ulusal Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği toplantıda, Kenya'nın Afrika'nın en ucuz akıllı telefonlarının üretileceği yer olacağı sözünü verdi.Telekomünikasyon şirketleriyle görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Ruto, ihtiyaç duyulan her özelliğe sahip olacak akıllı telefonları 5 bin Kenya şilininden (yaklaşık 40 dolar) daha az bir maliyetle üreteceklerini iddia etti.Ruto, "Söz veriyorum, Kenya, gelecek 8 ila 12 ayda Afrika'nın en ucuz akıllı telefonunu üretecek" ifadesini kullandı.Başkan Ruto ayrıca yakın gelecekte hükümet hizmetlerinin yüzde 90'ını dijital platformlara aktarmayı planladıklarını söyledi.Afrika'da daha önce Ruanda ve Güney Afrika'da da yerli akıllı telefonlar üretilmiş ancak Güney Afrika'daki üretimi yapan şirket, bu yıl fabrikasını satışa çıkarmıştı.
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kenya, akıllı telefon, üretim
kenya, akıllı telefon, üretim

Kenya '40 dolara' akıllı telefon üretecek

16:08 10.11.2022
© AACep Telefonu - Akıllı Telefon
Cep Telefonu - Akıllı Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AA
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Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkesinin gelecek yıl yaklaşık 40 dolara akıllı telefon üretmeye başlayacağını söyledi.
Citizen televizyonunun haberine göre, Ruto, başkent Nairobi'de Ulusal Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği toplantıda, Kenya'nın Afrika'nın en ucuz akıllı telefonlarının üretileceği yer olacağı sözünü verdi.
Telekomünikasyon şirketleriyle görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Ruto, ihtiyaç duyulan her özelliğe sahip olacak akıllı telefonları 5 bin Kenya şilininden (yaklaşık 40 dolar) daha az bir maliyetle üreteceklerini iddia etti.
Ruto, "Söz veriyorum, Kenya, gelecek 8 ila 12 ayda Afrika'nın en ucuz akıllı telefonunu üretecek" ifadesini kullandı.
Başkan Ruto ayrıca yakın gelecekte hükümet hizmetlerinin yüzde 90'ını dijital platformlara aktarmayı planladıklarını söyledi.
Afrika'da daha önce Ruanda ve Güney Afrika'da da yerli akıllı telefonlar üretilmiş ancak Güney Afrika'daki üretimi yapan şirket, bu yıl fabrikasını satışa çıkarmıştı.
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