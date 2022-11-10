https://sputniknews.com.tr/20221110/japonyada-nesillerin-jeliboncusu-sakumaseika-114-yil-sonra-enflasyona-yenildi-1063272414.html
Japonya'da nesillerin jeliboncusu 'Sakumaseika' 114 yıl sonra enflasyona yenildi
Japonya'da nesillerin jeliboncusu 'Sakumaseika' 114 yıl sonra enflasyona yenildi
Japonya'da asırlık şekerlemeci "Sakumaseika Co." enflasyonun etkileri sonucu 114 yıllık faaliyetine son verecek. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T08:39+0300
2022-11-10T08:39+0300
2022-11-10T08:39+0300
dünya
japonya
şekerleme
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063272270_0:0:3500:1968_1920x0_80_0_0_6d506d17849abdbb26499ce4fa89348f.jpg
Japon Nikkei Asia'nın haberine göre, 1908'de kurulan Tokyo merkezli şekerleme firması "Sakumaseika" piyasadan çekiliyor.Üretici firma önce Kovid-19 salgınının verdiği ekonomik zarardan, sonraki süreçte ham madde maliyeti artışlarından etkilendi.Yükselen maliyetleri raf fiyatlarına yansıtmayan üretici, geçen mali yılın yarısında 151 milyon yen (1,03 milyon dolar) zarar etti.Nesiller boyu ülke genelinde çok satan "Sakuma's Drops" jelibonlarıyla tanınan Japon firma, Ocak 2023'te hizmetini sonlandıracak.Şekerleme ustası Sakuma Sojiro'nun 114 yıl önce kurduğu firmanın, İkinci Dünya Savaşı bombardımanlarında dahi faaliyetini sürdürdüğü biliniyor.
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063272270_435:0:3059:1968_1920x0_80_0_0_3b75acd1f8a4d39d9d5a56916e741a11.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
japonya, şekerleme, enflasyon
japonya, şekerleme, enflasyon
Japonya'da nesillerin jeliboncusu 'Sakumaseika' 114 yıl sonra enflasyona yenildi
Abone ol
Japonya'da asırlık şekerlemeci "Sakumaseika Co." enflasyonun etkileri sonucu 114 yıllık faaliyetine son verecek.
Japon Nikkei Asia'nın haberine göre, 1908'de kurulan Tokyo merkezli şekerleme firması "Sakumaseika" piyasadan çekiliyor.
Üretici firma önce Kovid-19 salgınının verdiği ekonomik zarardan, sonraki süreçte ham madde maliyeti artışlarından etkilendi.
Yükselen maliyetleri raf fiyatlarına yansıtmayan üretici, geçen mali yılın yarısında 151 milyon yen (1,03 milyon dolar) zarar etti.
Nesiller boyu ülke genelinde çok satan "Sakuma's Drops" jelibonlarıyla tanınan Japon firma, Ocak 2023'te hizmetini sonlandıracak.
Şekerleme ustası Sakuma Sojiro'nun 114 yıl önce kurduğu firmanın, İkinci Dünya Savaşı bombardımanlarında dahi faaliyetini sürdürdüğü biliniyor.