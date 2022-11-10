https://sputniknews.com.tr/20221110/ito-meclis-uyesi-adayi-cevik-gelenek-ile-gelecegi-birlestirmek-istiyoruz-1063284655.html

İTO meclis üyesi adayı Çevik: Gelenek ile geleceği birleştirmek istiyoruz

İTO meclis üyesi adayı Çevik: Gelenek ile geleceği birleştirmek istiyoruz

İstanbul Ticaret Odası meclis üyesi adayı Haydar Çevik “Değişim grubu olarak buraya bir dinamizm katmak, verimli bir çalışma uygulamak için aday oldum... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T13:46+0300

2022-11-10T13:46+0300

2022-11-10T13:46+0300

anlat bana

türkiye

istanbul sanayi odası (iso)

seçim

haydar çevik

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İTO meclis üyesi adayı Çevik: Gelenek ile geleceği birleştirmek istiyoruz 09.11.2022 ANLAT BANA İTO meclis üyesi adayı Çevik: Gelenek ile geleceği birleştirmek istiyoruz 09.11.2022 ANLAT BANA

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan İstanbul Ticaret Odası meclis üyesi adayı Haydar Çevik, İTO’da yapılan seçimi değerlendirdi. Aynı zamanda SHS Sultan Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı da olan Çevik, sadece iş, sanayi ve ticaret dünyasının değil siyaseti de ilgilendiren seçimler için, “Aynı koltuklardaki aynı kişilerin rehavet getireceğini düşündüğümüz için gençler olarak, değişim grubu olarak buraya bir dinamizm katmak, verimli bir çalışma uygulamak için aday oldum. Amacımız İTO’daki gelenek ile geleceği birleştirmek” ifadelerini kullandı.Türkiye’deki genel ekonomik görünüm ışığında üretime de parantez açan Çevik, “Rekabetçi kura girdiğiniz zaman Türkiye’de ara malları, hammaddeyi sizin üretmeniz gerekiyor ki enflasyon yükselmesin. Ama bunları ithal ediyorsanız malesef dünyaya göre pahalı kalıyorsunuz. Yani bizim milli bir ekonomiye, üretim ekonomisine dönmemiz gerekiyor. Teknik insan sıkıntımız olduğu için de teknik okulları çoğaltmamız lazım. Bize ait markalar yapmamız gerekiyor” sözlerini ekledi.60 bin üyenin oy vermesinin beklendiği İTO seçimini yerinde takip eden Dünya Gazetesi muhabiri Merve Yiğitcan ise, “Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı seçimde muazzam bir rekabeti görebilmek mümkün. İstanbul, Türkiye ekonomisinin merkezi ve dolayısıyla bu seçim çok önemli. Buradan çıkacak komiteler önümüzdeki dönem için çok değerli olacak çünkü önümüzdeki hafta, eğer seçim sonuçlarına bir itiraz olmazsa ayın 15’inde bu komitelere seçilen isimler başkan adayını seçecekler. Asıl heyecan ondan sonra başlayacak” dedi.

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2022

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türkiye, istanbul sanayi odası (iso), seçim, haydar çevik, аудио