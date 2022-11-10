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İsveç Dışişleri Bakanı NATO üyeliği müzakereleri için Türkiye'ye geliyor
İsveç Dışişleri Bakanı NATO üyeliği müzakereleri için Türkiye'ye geliyor
NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile müzakereleri sürdüren İsveç'in dışişleri bakanı Tobias Billström, kısa süre içinde Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyeceğini... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T14:55+0300
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finlandiya
türkiye
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İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin Türkiye tarafıyla müzakereleri sürüyor.İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, bugün Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "İsveç, NATO'ya hızlı ve sorunsuz bir giriş için gayretle çalışıyor" ifadelerini kullandı.Billström, "Yakında, bu sonbaharda oradaki meslektaşlarımla görüşmeleri sürdürmek üzere Ankara'ya gideceğim" diye konuştu.'Görüşmeler olumlu şekilde sürüyor'Ziyaretin diyalog için hâlâ bolca alan olduğunu olduğunu gösterdiğini belirten Billström, "Görüşmelerin çok olumlu bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.Bakan, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında ittifaka katılım konusundaki ortak müzakerelerin süreceğini vurgulayarak, "Muhtırada belirtilen tüm şartlar yerine getirildiğinde, Türk parlamentosu onaylamaya hazır olacaktır" yorumunu yaptı.İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiTürkiye, İsveç ve Finlandiya tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet de 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.
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isveç, finlandiya, türkiye, nato, tobias billström
isveç, finlandiya, türkiye, nato, tobias billström

İsveç Dışişleri Bakanı NATO üyeliği müzakereleri için Türkiye'ye geliyor

14:55 10.11.2022 (güncellendi: 14:58 10.11.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLTobias Billström
Tobias Billström - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile müzakereleri sürdüren İsveç'in dışişleri bakanı Tobias Billström, kısa süre içinde Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin Türkiye tarafıyla müzakereleri sürüyor.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, bugün Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "İsveç, NATO'ya hızlı ve sorunsuz bir giriş için gayretle çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Billström, "Yakında, bu sonbaharda oradaki meslektaşlarımla görüşmeleri sürdürmek üzere Ankara'ya gideceğim" diye konuştu.

'Görüşmeler olumlu şekilde sürüyor'

Ziyaretin diyalog için hâlâ bolca alan olduğunu olduğunu gösterdiğini belirten Billström, "Görüşmelerin çok olumlu bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.
Bakan, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında ittifaka katılım konusundaki ortak müzakerelerin süreceğini vurgulayarak, "Muhtırada belirtilen tüm şartlar yerine getirildiğinde, Türk parlamentosu onaylamaya hazır olacaktır" yorumunu yaptı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

Türkiye, İsveç ve Finlandiya tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.
İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet de 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.
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