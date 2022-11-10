İrini Harekatı, Libya'ya giden ve içinde zırhlı araçlar bulunan ticari gemiye el koydu

"İrini Harekatı için Orta Akdeniz'de faaliyet gösteren bir AB donanma unsuru, Libya'ya giden gemiyi tespit etti. İrini Operasyonu'nun talebi üzerine, BMGK'nin 2292 kararı çerçevesinde, geminin bayrak devleti olan Hollanda gecikmeksizin denetim için onay verdi ve 11 Ekim'de bu araçların niteliğini doğrulamak için gemiye bir ekip gönderildi. Gemiye binen ekip, Libya'ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal etmesi olası sevk edilen düzinelerce askeri araç tespit etti. Operasyonun yetkisine uygun olarak, araçlara el konuldu ve gemi daha ayrıntılı inceleme için bir Avrupa limanına yönlendirildi. BM Uzmanlar Ekibi tarafından yapılan incelemenin ardından araçlar karaya çıkarıldı."