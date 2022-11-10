https://sputniknews.com.tr/20221110/iran-azerbaycanin-tahran-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1063307710.html

İran, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade’yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T22:36+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, “Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi, Azerbaycan resmi makamlarının açıklamaları ve Azerbaycan medyasının (İran’ı) karalamaya devam etmesine tepki olarak Bakan Yardımcısı ve Avrasya Genel Müdürü (Ali Rıza Hakikiyan) tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı” denildi.Açıklamada, “Azerbaycan yetkililerinin dostça olmayan açıklamaları ve Azerbaycan medyasının kara propagandasından duyulan rahatsızlık Azerbaycan Büyükelçisi'ne iletildi. Beklentimiz bu sürecin en kısa sürede sonra erdirilmesi ve tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır” ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221110/irandan-abd-israil-ingiltere-ve-suudi-arabistana-sabrimiz-sona-erebilir-mesaji-1063269603.html

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