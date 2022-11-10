https://sputniknews.com.tr/20221110/iran-azerbaycanin-tahran-buyukelcisini-disisleri-bakanligina-cagirdi-1063307710.html
İran, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
İran, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade’yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T22:36+0300
2022-11-10T22:36+0300
2022-11-10T22:36+0300
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iran
azerbaycan
dışişleri bakanlığı
büyükelçi
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İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, “Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi, Azerbaycan resmi makamlarının açıklamaları ve Azerbaycan medyasının (İran’ı) karalamaya devam etmesine tepki olarak Bakan Yardımcısı ve Avrasya Genel Müdürü (Ali Rıza Hakikiyan) tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı” denildi.Açıklamada, “Azerbaycan yetkililerinin dostça olmayan açıklamaları ve Azerbaycan medyasının kara propagandasından duyulan rahatsızlık Azerbaycan Büyükelçisi'ne iletildi. Beklentimiz bu sürecin en kısa sürede sonra erdirilmesi ve tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221110/irandan-abd-israil-ingiltere-ve-suudi-arabistana-sabrimiz-sona-erebilir-mesaji-1063269603.html
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iran, azerbaycan, dışişleri bakanlığı, büyükelçi
iran, azerbaycan, dışişleri bakanlığı, büyükelçi
İran, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
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İran, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade’yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, “Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçisi, Azerbaycan resmi makamlarının açıklamaları ve Azerbaycan medyasının (İran’ı) karalamaya devam etmesine tepki olarak Bakan Yardımcısı ve Avrasya Genel Müdürü (Ali Rıza Hakikiyan) tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı” denildi.
Açıklamada, “Azerbaycan yetkililerinin dostça olmayan açıklamaları ve Azerbaycan medyasının kara propagandasından duyulan rahatsızlık Azerbaycan Büyükelçisi'ne iletildi. Beklentimiz bu sürecin en kısa sürede sonra erdirilmesi ve tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır” ifadeleri kullanıldı.