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İngiliz ordusunun Afganistan'da en az 64 çocuğu öldürdüğü belgelendi
İngiliz ordusunun Afganistan'da en az 64 çocuğu öldürdüğü belgelendi
İngiliz ordusunun, Afganistan'da 2006-2014 yılları arasında Afganistan'da 64 ila 135 çocuğun öldürdüğü bildirildi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T00:17+0300
2022-11-10T00:17+0300
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afganistan
ingiltere
çocuk
savaş suçu
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İngiliz güçlerinin, Afganistan'da 2006-2014'te katıldığı operasyonlarda 64 ila 135 çocuğun öldüğü ancak hayatını kaybeden sadece 64 çocuk için ortalama 1656 sterlin tazminat ödendiği belirtildi.Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV) adlı İngiliz kuruluşunun bilgi edinme özgürlüğü kapsamında elde ettiği verilere göre, İngiltere Savunma Bakanlığı daha önce 16 çocuğun ölümü için tazminat ödediğini kabul etti ancak bu sayı halihazırda 64’e çıktı.Hayatını kaybeden çocukların gerçek sayısının 135’e kadar çıkabileceğine işaret eden AOAV, bunun nedeninin, ölümlerin bazılarının Bakanlık belgelerinde sadece “oğulları ve kızları” olarak yer alması, yaşları ve ölüm koşullarına ilişkin detaylı bilgilere yer verilmemesi olduğunu bildirdi.Bazı durumlarda bir çocuğun ölümüne yol açan nedenler, belgelerde üstünkörü ele alındıİngiltere merkezli AOAV'nin 2006-2014 yıllarına ilişkin edindiği verilerde, hava saldırıları ve çapraz ateşe yakalanmanın, listelenen en yaygın ölüm nedenleri arasında olduğu kaydedildi.Öte yandan, Savunma Bakanlığı tarafından her ölümün koşullarını detaylandırmak için yeterli kanıt sunulmadığına işaret edilirken, bazı durumlarda bir çocuğun ölümüne yol açan nedenlerin belgelerde üstünkörü ele alındığına değinildi.Hayatını kaybeden çocuklar için ortalama 1656 sterlin tazminat ödendiğini ortaya koyan AOAV, hak talebinde bulunanlardan ödeme yapılmadan önce genellikle fotoğraf, doğum belgesi ve destekleyici mektuplar vermelerinin istendiğini kaydetti.Ayrıca talepte bulunanların birçoğunun Taliban'la bağlantısı olup olmadığını belirlemek için İngiliz personeliyle resmi olarak görüştüğü belirtildi.
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afganistan, ingiltere, çocuk, savaş suçu
afganistan, ingiltere, çocuk, savaş suçu

İngiliz ordusunun Afganistan'da en az 64 çocuğu öldürdüğü belgelendi

00:17 10.11.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXİngiliz ordusu Afganistan'da
İngiliz ordusu Afganistan'da - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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İngiliz ordusunun, Afganistan'da 2006-2014 yılları arasında Afganistan'da 64 ila 135 çocuğun öldürdüğü bildirildi.
İngiliz güçlerinin, Afganistan'da 2006-2014'te katıldığı operasyonlarda 64 ila 135 çocuğun öldüğü ancak hayatını kaybeden sadece 64 çocuk için ortalama 1656 sterlin tazminat ödendiği belirtildi.
Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV) adlı İngiliz kuruluşunun bilgi edinme özgürlüğü kapsamında elde ettiği verilere göre, İngiltere Savunma Bakanlığı daha önce 16 çocuğun ölümü için tazminat ödediğini kabul etti ancak bu sayı halihazırda 64’e çıktı.
Hayatını kaybeden çocukların gerçek sayısının 135’e kadar çıkabileceğine işaret eden AOAV, bunun nedeninin, ölümlerin bazılarının Bakanlık belgelerinde sadece “oğulları ve kızları” olarak yer alması, yaşları ve ölüm koşullarına ilişkin detaylı bilgilere yer verilmemesi olduğunu bildirdi.

Bazı durumlarda bir çocuğun ölümüne yol açan nedenler, belgelerde üstünkörü ele alındı

İngiltere merkezli AOAV'nin 2006-2014 yıllarına ilişkin edindiği verilerde, hava saldırıları ve çapraz ateşe yakalanmanın, listelenen en yaygın ölüm nedenleri arasında olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Savunma Bakanlığı tarafından her ölümün koşullarını detaylandırmak için yeterli kanıt sunulmadığına işaret edilirken, bazı durumlarda bir çocuğun ölümüne yol açan nedenlerin belgelerde üstünkörü ele alındığına değinildi.
Hayatını kaybeden çocuklar için ortalama 1656 sterlin tazminat ödendiğini ortaya koyan AOAV, hak talebinde bulunanlardan ödeme yapılmadan önce genellikle fotoğraf, doğum belgesi ve destekleyici mektuplar vermelerinin istendiğini kaydetti.
Ayrıca talepte bulunanların birçoğunun Taliban'la bağlantısı olup olmadığını belirlemek için İngiliz personeliyle resmi olarak görüştüğü belirtildi.
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