https://sputniknews.com.tr/20221110/iata-baskani-nane-ucus-fiyatlarinin-yukselmesi-lazim-1063299050.html
IATA Başkanı Nane: Uçuş fiyatlarının yükselmesi lazım
IATA Başkanı Nane: Uçuş fiyatlarının yükselmesi lazım
Bloomberg HT’ye konuk olan IATA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, uçak biletleri hakkında yaptığı yorumda, “Şu anki uçuş fiyatları çok düşük daha yüksek... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T18:03+0300
2022-11-10T18:03+0300
2022-11-10T18:03+0300
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IATA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, dünya ve Türkiye genelinde havacılık sektöründeki son gelişmeleri Bloomberg HT'ye değerlendirdi. Nane, IATA'nın gelecek altı aydaki 1 bölgesel ve 2 global toplantısının Türkiye'de olacağını belirttiği konuşmasında, Türk havacılığının çıkarı için gerekli lobi faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Avrupa genelinde işten çıkarılan havayolu şirketi çalışanları hakkında değerlendirmede bulunan Nane, “Avrupa ciddi bir hata yaptı, kısa vadeli gelir için çalışan çıkarttı. Personel çıkartmadan pandemi sürecini atlattık, bu yaz bunun faydasını gördük. Sektör olarak alınan yanlış kararlardan yolcular etkilendi.” dedi. Nane, Türkiye’deki havacılık sektörü ve bilet fiyatlarına ilişkin yaptığı yorumda, “2023'te şu anki dengeler hariç olumsuzluk olmazsa Türkiye kazançlı çıkabilir.” ifadelerini kullandı. Uçuş sayısının azalmasının tek nedeninin tavan fiyat olmadığını söyleyen Nane, şu anki uçuş fiyatlarının çok düşük olduğunu ve daha yüksek olması gerektiğini vurguladı.
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uçak, bilet, uçak bileti, türkiye
uçak, bilet, uçak bileti, türkiye
IATA Başkanı Nane: Uçuş fiyatlarının yükselmesi lazım
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Bloomberg HT’ye konuk olan IATA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, uçak biletleri hakkında yaptığı yorumda, “Şu anki uçuş fiyatları çok düşük daha yüksek olması lazım” dedi.
IATA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, dünya ve Türkiye genelinde havacılık sektöründeki son gelişmeleri Bloomberg HT'ye değerlendirdi.
Nane, IATA'nın gelecek altı aydaki 1 bölgesel ve 2 global toplantısının Türkiye'de olacağını belirttiği konuşmasında, Türk havacılığının çıkarı için gerekli lobi faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Avrupa genelinde işten çıkarılan havayolu şirketi çalışanları hakkında değerlendirmede bulunan Nane, “Avrupa ciddi bir hata yaptı, kısa vadeli gelir için çalışan çıkarttı. Personel çıkartmadan pandemi sürecini atlattık, bu yaz bunun faydasını gördük. Sektör olarak alınan yanlış kararlardan yolcular etkilendi.” dedi.
Nane, Türkiye’deki havacılık sektörü ve bilet fiyatlarına ilişkin yaptığı yorumda, “2023'te şu anki dengeler hariç olumsuzluk olmazsa Türkiye kazançlı çıkabilir.” ifadelerini kullandı.
Uçuş sayısının azalmasının tek nedeninin tavan fiyat olmadığını söyleyen Nane, şu anki uçuş fiyatlarının çok düşük olduğunu ve daha yüksek olması gerektiğini vurguladı.