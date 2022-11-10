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https://sputniknews.com.tr/20221110/fransa-234-gocmeni-tasiyan-ve-haftalardir-akdenizde-guvenli-liman-bekleyen-gemiyi-kabul-edecek-1063300078.html
Fransa, 234 göçmeni taşıyan ve haftalardır Akdeniz'de güvenli liman bekleyen gemiyi kabul edecek
Fransa, 234 göçmeni taşıyan ve haftalardır Akdeniz'de güvenli liman bekleyen gemiyi kabul edecek
Fransa'nın 234 göçmeni taşıyan ve sivil toplum kuruluşu Sos Akdeniz tarafından işletilen göçmen gemisi Ocean Viking'i kabul edeceği belirtildi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T17:51+0300
2022-11-10T17:51+0300
dünya
kaçak göçmen
fransa
akdeniz
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France Info'nun İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in açıklamasına dayandırdığı habere göre, yarın Toulon Askeri Limanı'na yanaşması beklenen gemideki yolcuların üçte birinin Fransız topraklarına girişi sağlanacak.Geminin limana yanaşması Bakanlar Kurulu tarafından "istisnai bir statüyle" kabul edilirken Fransız Bakan, İtalya'nın gemiyi kabul etmemekteki ısrarını "anlaşılmaz bir tercih" olarak değerlendirdi.Darmanin ayrıca Fransa ile İtalya arasındaki sınır kontrollerini güçlendirmek için çeşitli önlemler alacaklarını ifade etti.İtalya'nın tutumu nedeniyle bu ülke ile diğer alanlardaki ikili ilişkilerde gerekli sonuçları çıkaracakları değerlendirmesinde bulunan Darmanin, ülkesinin uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve İtalya'nın tavrının görüşülmesi için gelecek günlerde AB Komisyonu ve Almanya ile toplantı gerçekleştireceğini söyledi.İtalya 'hasta olanların kendilerine kalacağı' endişesiyle gemiyi kabul etmediDarmanin, İtalyan makamlarına göçmenlerin üçte birini almaları koşuluyla Fransa dahil Almanya ve Norveç'in gemideki geri kalan göçmenleri almasını teklif ettiklerini ancak Roma makamlarının, "bu ülkelerin çocukları ve sağlam göçmenleri alıp hasta olanları İtalya'ya bırakacağını ileri sürerek" bu teklifi geri çevirdiğini aktardı.Öte yandan kabul kararından önce Fransız basını, Paris makamlarının 234 göçmenin bulunduğu gemideki 4 kişinin sağlık sorunları gerekçesiyle Fransa'ya tahliyesine izin verildiğini açıkladı.Basında ayrıca gemideki göçmenler arasında 57 çocuk ve 20 hasta bulunduğu bilgisi yer aldı.Avrupa Birliği üye ülkelere çağrı yapmıştıAkdeniz'de kurtardığı 234 göçmenle İtalya ve Malta'dan güvenli liman talep eden ancak bu çağrılarına yanıt alamadığı için açık denizde bekleyişi süren Ocean Viking gemisine Fransa'dan olumlu yanıt gelmişti.Fransız otoriteleri geminin Korsika sularında demir atmasına müsaade etmişti.Avrupa Birliği de Ocean Viking gemisindekilerin en yakın güvenli yerde derhal indirilmesi için üye ülkeler arasında iş birliği çağrısı yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/italya-yanasmasina-izin-verdigi-ikinci-gemideki-siginmacilari-secerek-aldi-1063140081.html
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kaçak göçmen, fransa, akdeniz
kaçak göçmen, fransa, akdeniz

Fransa, 234 göçmeni taşıyan ve haftalardır Akdeniz'de güvenli liman bekleyen gemiyi kabul edecek

17:51 10.11.2022
© AFP 2022 / VINCENZO CIRCOSTAFransa, 234 göçmeni taşıyan ve haftalardır Akdeniz'de güvenli liman bekleyen gemiyi kabul edecek
Fransa, 234 göçmeni taşıyan ve haftalardır Akdeniz'de güvenli liman bekleyen gemiyi kabul edecek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / VINCENZO CIRCOSTA
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Fransa'nın 234 göçmeni taşıyan ve sivil toplum kuruluşu Sos Akdeniz tarafından işletilen göçmen gemisi Ocean Viking'i kabul edeceği belirtildi.
France Info'nun İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in açıklamasına dayandırdığı habere göre, yarın Toulon Askeri Limanı'na yanaşması beklenen gemideki yolcuların üçte birinin Fransız topraklarına girişi sağlanacak.
Geminin limana yanaşması Bakanlar Kurulu tarafından "istisnai bir statüyle" kabul edilirken Fransız Bakan, İtalya'nın gemiyi kabul etmemekteki ısrarını "anlaşılmaz bir tercih" olarak değerlendirdi.
Darmanin ayrıca Fransa ile İtalya arasındaki sınır kontrollerini güçlendirmek için çeşitli önlemler alacaklarını ifade etti.
İtalya'nın tutumu nedeniyle bu ülke ile diğer alanlardaki ikili ilişkilerde gerekli sonuçları çıkaracakları değerlendirmesinde bulunan Darmanin, ülkesinin uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve İtalya'nın tavrının görüşülmesi için gelecek günlerde AB Komisyonu ve Almanya ile toplantı gerçekleştireceğini söyledi.

İtalya 'hasta olanların kendilerine kalacağı' endişesiyle gemiyi kabul etmedi

Darmanin, İtalyan makamlarına göçmenlerin üçte birini almaları koşuluyla Fransa dahil Almanya ve Norveç'in gemideki geri kalan göçmenleri almasını teklif ettiklerini ancak Roma makamlarının, "bu ülkelerin çocukları ve sağlam göçmenleri alıp hasta olanları İtalya'ya bırakacağını ileri sürerek" bu teklifi geri çevirdiğini aktardı.
Öte yandan kabul kararından önce Fransız basını, Paris makamlarının 234 göçmenin bulunduğu gemideki 4 kişinin sağlık sorunları gerekçesiyle Fransa'ya tahliyesine izin verildiğini açıkladı.
Basında ayrıca gemideki göçmenler arasında 57 çocuk ve 20 hasta bulunduğu bilgisi yer aldı.

Avrupa Birliği üye ülkelere çağrı yapmıştı

Akdeniz'de kurtardığı 234 göçmenle İtalya ve Malta'dan güvenli liman talep eden ancak bu çağrılarına yanıt alamadığı için açık denizde bekleyişi süren Ocean Viking gemisine Fransa'dan olumlu yanıt gelmişti.
Fransız otoriteleri geminin Korsika sularında demir atmasına müsaade etmişti.
Avrupa Birliği de Ocean Viking gemisindekilerin en yakın güvenli yerde derhal indirilmesi için üye ülkeler arasında iş birliği çağrısı yapmıştı.
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