https://sputniknews.com.tr/20221110/erdogan-ozbekistan-cumhurbaskani-sevket-mirziyoyev-ile-gorustu-1063297826.html

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T16:53+0300

2022-11-10T16:53+0300

2022-11-10T16:53+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

türkiye

özbekistan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'da.Erdoğan ilk olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ebedi Şehir Kompleksi'nde kültürel programına da katılacak.

https://sputniknews.com.tr/20221110/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistana-hareketi-oncesinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1063273193.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, türkiye, özbekistan