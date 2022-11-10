https://sputniknews.com.tr/20221110/erdogan-ozbekistan-cumhurbaskani-sevket-mirziyoyev-ile-gorustu-1063297826.html
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T16:53+0300
2022-11-10T16:53+0300
2022-11-10T16:53+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
türkiye
özbekistan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'da.Erdoğan ilk olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ebedi Şehir Kompleksi'nde kültürel programına da katılacak.
https://sputniknews.com.tr/20221110/cumhurbaskani-erdogan-ozbekistana-hareketi-oncesinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1063273193.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, türkiye, özbekistan
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, türkiye, özbekistan
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'da.
Erdoğan ilk olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ebedi Şehir Kompleksi'nde kültürel programına da katılacak.