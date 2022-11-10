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https://sputniknews.com.tr/20221110/enflasyon-verisi-ardindan-dolarda-dusus-1063303089.html
Enflasyon verisi ardından dolarda düşüş
Enflasyon verisi ardından dolarda düşüş
ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi sonrası dolar geriledi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
abd
enflasyon
dolar
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Dolar endeksi, 109'un altına gerileyerek iki ayın en düşük seviyesine indi.ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7,7 artarak beklentilerin üzerinde yavaşlama kaydetti.Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8 artması yönündeydi. 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 8,2 olmuştu.Analistler, ekim ayında tahminlerin üzerinde yavaşlama kaydeden enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki faiz artırımlarının boyutunu küçültebileceğine dair umutları artırdığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221110/altin-fiyatlari-1-ayin-zirvesini-yeniledi-1063301084.html
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abd, enflasyon, dolar
abd, enflasyon, dolar

Enflasyon verisi ardından dolarda düşüş

20:21 10.11.2022 (güncellendi: 20:23 10.11.2022)
© DHASahte dolar
Sahte dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© DHA
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ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi sonrası dolar geriledi.
Dolar endeksi, 109'un altına gerileyerek iki ayın en düşük seviyesine indi.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde yıllık yüzde 7,7 artarak beklentilerin üzerinde yavaşlama kaydetti.
Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık yüzde 8 artması yönündeydi. 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 8,2 olmuştu.
Analistler, ekim ayında tahminlerin üzerinde yavaşlama kaydeden enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki faiz artırımlarının boyutunu küçültebileceğine dair umutları artırdığını belirtti.
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