Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221110/egede-1-kasimda-batan-teknede-olen-gocmen-sayisi-27ye-yukseldi-1063269437.html
Ege’de 1 Kasım’da batan teknede ölen göçmen sayısı 27’ye yükseldi
Ege’de 1 Kasım’da batan teknede ölen göçmen sayısı 27’ye yükseldi
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında 1 Kasım'da batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye ulaştığı bildirildi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T02:13+0300
2022-11-10T02:13+0300
dünya
ege
ege denizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059747351_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_df809d673851ed5743e422253bb7064b.jpg
Yunan Sahil Güvenlik biriminden yapılan açıklamada, adanın Marmara sahilinde bulunan cesetle ölü sayısının 27’ye yükseldiği kaydedildi.Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 göçmen bulunuyordu.Bugüne dek Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarılırken 29 kişiye hala ulaşılamadı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/sivasta-kacak-gocmenleri-tasiyan-otobus-devrildi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1063142525.html
ege
ege denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0a/1059747351_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e1eaee77b11e108327a0c5aea91b3355.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ege, ege denizi
ege, ege denizi

Ege’de 1 Kasım’da batan teknede ölen göçmen sayısı 27’ye yükseldi

02:13 10.11.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINISYunanistan- Göçmen- Tekne
Yunanistan- Göçmen- Tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
Abone olTelegram
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında 1 Kasım'da batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye ulaştığı bildirildi.
Yunan Sahil Güvenlik biriminden yapılan açıklamada, adanın Marmara sahilinde bulunan cesetle ölü sayısının 27’ye yükseldiği kaydedildi.
Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 göçmen bulunuyordu.
Bugüne dek Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarılırken 29 kişiye hala ulaşılamadı.
Sivas’ta kaçak göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
TÜRKİYE
Sivas'ta kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: En az 3 ölü, 27 yaralı
7 Kasım, 09:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала