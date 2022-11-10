https://sputniknews.com.tr/20221110/egede-1-kasimda-batan-teknede-olen-gocmen-sayisi-27ye-yukseldi-1063269437.html
Ege’de 1 Kasım’da batan teknede ölen göçmen sayısı 27’ye yükseldi
Ege’de 1 Kasım’da batan teknede ölen göçmen sayısı 27’ye yükseldi
Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında 1 Kasım'da batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye ulaştığı bildirildi. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T02:13+0300
2022-11-10T02:13+0300
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Yunan Sahil Güvenlik biriminden yapılan açıklamada, adanın Marmara sahilinde bulunan cesetle ölü sayısının 27’ye yükseldiği kaydedildi.Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 göçmen bulunuyordu.Bugüne dek Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarılırken 29 kişiye hala ulaşılamadı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/sivasta-kacak-gocmenleri-tasiyan-otobus-devrildi-cok-sayida-olu-ve-yarali-var-1063142525.html
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Ege’de 1 Kasım’da batan teknede ölen göçmen sayısı 27’ye yükseldi
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Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan teknenin Eğriboz Adası açıklarında 1 Kasım'da batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye ulaştığı bildirildi.
Yunan Sahil Güvenlik biriminden yapılan açıklamada, adanın Marmara sahilinde bulunan cesetle ölü sayısının 27’ye yükseldiği kaydedildi.
Kazadan kurtulanların ifadelerine göre, teknede 68 göçmen bulunuyordu.
Bugüne dek Mısır, Afganistan ve İranlı 12 kişi kurtarılırken 29 kişiye hala ulaşılamadı.