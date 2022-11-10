Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221110/dort-buyuk-spor-kulubu-turkiye-cumhuriyetinin-kurucu-onderi-mustafa-kemal-ataturku-andi-1063267667.html
Dört büyük spor kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
Dört büyük spor kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
Dört büyük futbol kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yıldönümünde andı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T01:07+0300
2022-11-10T01:28+0300
spor
mustafa kemal atatürk
fenerbahçe
beşiktaş
galatasaray
trabzonspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103094/62/1030946284_0:114:1021:688_1920x0_80_0_0_02b4795c38ced67ba37530dec82af42a.jpg
Türkiye'nin dört büyük spor kulübü Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yılında andı. Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Fenerbahçeli sporcuların yer aldığı görüntüleri, "Büyük Atatürk, bizi biz yapan tüm değerleri senden aldık" ifadeleriyle paylaştı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK), Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde bir video paylaşımında bulundu.Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:"Bize bıraktığın bayrağımıza, ilkelerine ve bu toprağın değerlerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz.Sadece bugün değil; saygı ve özlemle her gün anıyoruz!Sonsuza Dek İzindeyiz Atam!"Galatasaray Spor Kulübü yaptığı video paylaşımda, "Adımlarımız ağır, yokluğun ağır. Sokak sokak izindeyiz, yıl 1938. Aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84’üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.Trabzonspor Kulübü de yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103094/62/1030946284_0:2:1021:768_1920x0_80_0_0_662b4f66e177ec8134210506e0c436b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa kemal atatürk, fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray, trabzonspor
mustafa kemal atatürk, fenerbahçe, beşiktaş, galatasaray, trabzonspor

Dört büyük spor kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

01:07 10.11.2022 (güncellendi: 01:28 10.11.2022)
© AA / Hanri Benazus ArşiviMustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AA / Hanri Benazus Arşivi
Abone olTelegram
Dört büyük futbol kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yıldönümünde andı.
Türkiye'nin dört büyük spor kulübü Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yılında andı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Fenerbahçeli sporcuların yer aldığı görüntüleri, "Büyük Atatürk, bizi biz yapan tüm değerleri senden aldık" ifadeleriyle paylaştı.


Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK), Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde bir video paylaşımında bulundu.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Bize bıraktığın bayrağımıza, ilkelerine ve bu toprağın değerlerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Sadece bugün değil; saygı ve özlemle her gün anıyoruz!
Sonsuza Dek İzindeyiz Atam!"
Galatasaray Spor Kulübü yaptığı video paylaşımda, "Adımlarımız ağır, yokluğun ağır. Sokak sokak izindeyiz, yıl 1938.

Aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84’üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor Kulübü de yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала