Dört büyük spor kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı
01:07 10.11.2022 (güncellendi: 01:28 10.11.2022)
© AA / Hanri Benazus ArşiviMustafa Kemal Atatürk
© AA / Hanri Benazus Arşivi
Dört büyük futbol kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yıldönümünde andı.
Türkiye'nin dört büyük spor kulübü Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yılında andı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Fenerbahçeli sporcuların yer aldığı görüntüleri, "Büyük Atatürk, bizi biz yapan tüm değerleri senden aldık" ifadeleriyle paylaştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Fenerbahçeli sporcuların yer aldığı görüntüleri, "Büyük Atatürk, bizi biz yapan tüm değerleri senden aldık" ifadeleriyle paylaştı.
Büyük Atatürk,— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 9, 2022
Bizi biz yapan tüm değerleri #SendenAldık pic.twitter.com/4HVu7s4tmL
Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK), Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde bir video paylaşımında bulundu.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Bize bıraktığın bayrağımıza, ilkelerine ve bu toprağın değerlerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Sadece bugün değil; saygı ve özlemle her gün anıyoruz!
Sonsuza Dek İzindeyiz Atam!"
Bize bıraktığın bayrağımıza, ilkelerine ve bu toprağın değerlerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 9, 2022
Sadece bugün değil; saygı ve özlemle her gün anıyoruz!#SonsuzaDek İzindeyiz Atam! pic.twitter.com/DX5PL1FIXY
Galatasaray Spor Kulübü yaptığı video paylaşımda, "Adımlarımız ağır, yokluğun ağır. Sokak sokak izindeyiz, yıl 1938.
Aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84’üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84’üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Adımlarımız ağır, yokluğun ağır. Sokak sokak izindeyiz, yıl 1938.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 9, 2022
Aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84’üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/Brj0otHUfO
Trabzonspor Kulübü de yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" dedi.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. #10Kasım #MustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/NEfF0kmdSM— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 9, 2022