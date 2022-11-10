https://sputniknews.com.tr/20221110/diyanet-isleri-baskanligindan-10-kasim-mesaji-bizlere-dusen-degerlerimize-sahip-cikmak-1063272523.html

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım mesajı: Bizlere düşen, değerlerimize sahip çıkmak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım mesajı: Bizlere düşen, değerlerimize sahip çıkmak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T08:59+0300

2022-11-10T08:59+0300

2022-11-10T08:59+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

10 kasım

atatürk

mustafa kemal atatürk

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Diyanetten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılında saygıyla anıldığı, geçmişten bugüne vatan ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerin rahmetle yad edildiği ifade edildi.Açıklamada, "Kutlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın, uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmak, milletimizin ve devletimizin huzuru ve refahı için çalışarak daha güzel yarınları tesis edebilmek için gayret göstermektir." ifadesi kullanıldı.

türkiye

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diyanet işleri başkanlığı, 10 kasım, atatürk, mustafa kemal atatürk